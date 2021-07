Euro : éliminé en demi-finale, le Danemark retient "une aventure fantastique"

Jusqu'au bout de ses forces, le Danemark s'est accroché à son rêve de disputer une finale de championnat d'Europe 29 ans après son triomphe surprenant à l'Euro 1992. Le parcours des Danois, même s'il s'est arrêté tard mercredi soir en prolongation contre l'Angleterre, hôte du dernier carré (défaite 2-1 a.p.), restera comme l'une des plus belles histoires du football européen. Au bord de l'élimination d'entrée après deux défaites dans le groupe B et la frayeur du malaise de sa star de l'Inter Milan, Christian Eriksen contre la Finlande (défaite 1-0), le Danemark s'est magnifiquement relevé pour enchaîner les performances de haute volée et se hisser dans le dernier carré de la compétition.

"Un plaisir de jouer avec ces personnes"

Simon Kjaer, le capitaine de la sélection danoise souligne l'exploit de ce parcours au soir de l'élimination en demi-finale contre l'Angleterre de l'Euro, au micro de la chaîne DR1 : "Ça a été une aventure fantastique. Je suis désolé que ce soit fini désormais, mais c'est comme ça. Le soutien que nous avons reçu dépasse tout ce que j'avais espéré. Je suis fier. Mais je suis aussi déçu que nous ne soyons pas allés jusqu'en finale. (...)". Une satisfaction partagée par son milieu Pierre-Emile Højbjerg : "Je suis à court de mots. C'est un peu difficile de dire quoi que ce soit. Je suis fier du groupe et de ceux qui ont participé à cette aventure. Ce fut un plaisir. Cela aurait été extraordinaire d'aller plus loin mais ça a été un plaisir de se battre avec ces personnes."

Les Danois ont cru à l'exploit quand leur équipe avait ouvert la marque d'un somptueux coup franc de Mikkel Damsgaard à l'heure de jeu (1-0, 30e). Mais la domination anglaise s'est ressentie tout de suite après, avec le but contre son camp du capitaine des Vikings (1-1, 39e). Malgré leur courage, les Danois, exténués physiquement, ont rendu les armes sur un penalty certes contesté, mais transformé en deux temps par le buteur anglais Harry Kane (2-1, 104e). La fin d'un parcours miraculeux.

Rendez-vous dans les prochaines compétitions

Fort de cette belle aventure, le Danemark veut revenir plus fort dans les années à venir. Toujours sous la houlette de son sélectionneur Kasper Hjulmand, néanmoins frustré par le dénouement de la demi-finale : "Nous sommes très déçus. Nous étions tellement proches de la finale. J'ai lu dans la presse qu'il n'y aurait pas dû y avoir de penalty donc c'est quelque chose qui m'énerve, je suis déçu. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point j'admire ce staff et ces joueurs. On a traversé tellement d'épreuves. Nous avons deux joueurs qui ont sauvé un équipier (Christian Eriksen qui a eu un arrêt cardiaque durant le premier match, ndlr), on a joué du bon football."

"Je suis reconnaissant envers le Danemark, on avait besoin de ce support, de cette empathie. Notre futur est plein d'espoir, ces gars sont incroyables et toute la nation peut être fière d'eux", a poursuivi le sélectionneur en conférence de presse. Même son de cloche chez l'ancien Toulousain Martin Braithwaite, attaquant vedette de la sélection danoise : "Nous devons digérer mais nous reviendrons, bien sûr. Nous sommes fiers mais aussi très déçus car nous pensons qu'on aurait pu aller plus loin. La façon dont nous avons perdu rend les choses encore plus difficile à comprendre. Nous avons un groupe incroyable et nous pourrons à coup sûr faire de grandes choses à l'avenir."

La fin d'un rêve pour le Danemark mais aussi le début d'une grande histoire pour la nation de 5,8 millions d'habitants.