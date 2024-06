Euro 2024 : vers des Bleus en demi-teinte pour leur premier match de la compétition ?

Ce lundi soir, c'est le grand soir pour les Bleus. Les joueurs de l'équipe de France affrontent l'Autriche pour leur premier match de l'Euro 2024. Objectif pour Didier Deschamps : bien entamer la compétition pour le moral des troupes. L'entraineur de l'équipe en a fait sa spécialité depuis 10 ans. Aussi bien en coupe du monde qu'à l'Euro depuis 2014, les Bleus ont joué 5 matches et ont réussi à l'emporter à chaque fois. Alors pas question ce soir de déroger à la règle.

"Il faudra qu'on soit prêt pour obtenir le résultat qu'on veut. Je considère que le premier match, il est très important", explique devant les journalistes, Didier Deschamps. "Il n'est pas décisif, mais il est très important. Et commencer par une victoire, il n'y a rien de mieux", conclut-il.

"Je suis prêt à tout pour essayer de gagner"

Sauf que les Bleus arrivent à Düsseldorf après une préparation peu convaincante et des joueurs qui jongle entre petits bobos et virus, à l'image de Kylian Mbappé en partie préservé et pas certain d'être à 100 % physiquement. "Je pense que le plus important, ce n'est pas forcément physique. Le plus important, c'est mental. 'Jusqu'où je suis prêt à aller pour gagner ?' Je suis prêt à tout pour essayer de gagner. Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est que j'ai la tête et le plus important, c'est d'être connecté et d'être pleinement investi dans la mission qu'on a, qui est de gagner ce premier match", confie-t-il.

Pas de quoi mettre le capitaine des Bleus sur le banc. Kylian Mbappé devrait être titulaire ce lundi soir à la pointe de l'attaque, en quête de son premier but en équipe de France lors d'un Euro.