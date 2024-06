Euro 2024 : retrouvez le programme des huitièmes de finale de la compétition

Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Alors que les derniers matches de poule de l'Euro 2024 se sont terminés mercredi soir avec notamment la qualification surprise de la Géorgie, place désormais à la phase finale de la compétition. L'ensemble des cadors européens seront donc bien au rendez-vous des huitièmes de finale, malgré quelques nations au niveau de jeu décevante comme l'Italie, l'Angleterre et dans une moindre mesure les Bleus de Didier Deschamps.

Avec de vraies surprises lors des matches de poule, le tableau final se trouve assez déséquilibré. D'un côté, on retrouve un grand nombre de favoris, de l'autre des plus petites équipes qui ont dorénavant une réelle chance de réaliser un parcours historique.

Groupe A : Qualifiés : Allemagne et Suisse / Eliminés : Écosse et Hongrie

Groupe B : Qualifiés : Espagne et Italie / Eliminés : Croatie et Albanie

Groupe C : Qualifiés : Angleterre, Danemark et Slovénie / Eliminé : Serbie

Groupe D : Qualifiés : Autriche, France et Pays-Bas / Eliminé : Pologne

Groupe E : Qualifiés : Roumanie, Belgique et Slovaquie/ Eliminé : Ukraine

Groupe F : Qualifiés : Portugal, Turquie et Géorgie / Eliminé : République tchèque