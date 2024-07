Euro-2024 : l'UEFA ouvre une enquête sur le Turc Demiral pour un geste controversé

L'UEFA a annoncé mercredi ouvrir une enquête sur le "comportement inapproprié potentiel" du défenseur turc Merih Demiral lors du 8ᵉ de finale de l'Euro-2024 mardi contre l'Autriche (2-1), durant lequel il a inscrit un doublé. Demiral lui-même a posté sur son compte X une photo de lui levant les bras pour célébrer l'un de ses buts, et effectuant avec ses mains un signe rappelant celui des "Loups gris", un groupe de l'extrême droite turque.

"Utiliser l'Euro de foot comme plateforme pour le racisme"

Un "enquêteur sur les questions d'éthique et de discipline" a été nommé, et de plus amples informations sur ce dossier suivront, indique l'UEFA dans son communiqué. "Le symbole des extrémistes de droite turcs n'a rien à faire dans nos stades", a réagi sur X Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur. "Utiliser l'Euro de foot comme plateforme pour le racisme est totalement inacceptable. Nous attendons que l'UEFA enquête sur le cas et examine des sanctions", a-t-elle ajouté.

Merih Demiral a lui accompagné l'image postée de la devise du fondateur de la Turquie moderne, Mustafa Kemal Atatürk : "Heureux celui qui dit 'Je suis turc'". Et il a déclaré à la presse après le match avoir voulu évoquer "la fierté d'être turc". "Je suis très heureux de l'avoir faite (cette célébration, NDLR), tous nos supporters sont fiers de nous. J'avais vu certains d'entre eux la faire, et j'avais donc encore plus envie de la réaliser", a-t-il ajouté.

Le ministre des Sports turc Osman Askin Bak a relayé sur X la photo controversée en écrivant "Tout est dit", un commentaire accompagné du drapeau turc. En quart de finale de l'Euro, la Turquie affrontera les Pays-Bas samedi (21h00) à Berlin.