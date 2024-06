Euro 2024 : Kylian Mbappé pourrait faire son retour face à la Pologne

Pour la première fois depuis sa sortie sur blessure contre l’Autriche, Kylian Mbappé a rejoué. Un retour qui s’est fait à l'abri des caméras, dans le stade de Paderborn, face à une équipe de jeune. L’attaquant semblait en jambe. Le capitaine qui portait bien évidemment un masque de protection, a marqué deux buts et délivré deux passes décisives.

"La cicatrisation de son nez est bien sûr un bon signe"

Selon nos informations, en interne, on estime que ce premier essai grandeur nature s’est bien passé. La star est en train de s’habituer à son masque, ce qui est de très bon augure, estime le consultant football d’Europe 1 Alain Giresse. "La cicatrisation de son nez est bien sûr un bon signe. Et n'oublions pas que, en 98, on avait joué trois matches sans Zinedine Zidane et on avait été champions sans Zidane", ajoute-t-il.

>> À LIRE AUSSI - Euro 2024: la Belgique se relance en battant la Roumanie 2 à 0

Sans Zidane, les bleus en 98 ont continué de gagner. Sans Mbappé, les Français sont en revanche orphelins. L’équipe de France n’a remporté aucun de ses 7 derniers matchs sans sa superstar. Les joueurs de Didier Deschamps espèrent un retour rapide du prodige, pourquoi pas dès mardi soir face à la Pologne.