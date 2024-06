Euro 2024 : la Belgique douchée d'entrée par la Slovaquie

La Belgique, brouillonne, a pataugé lors de son premier match de l'Euro 2024 et s'est inclinée face à la Slovaquie 0-1, lundi à Francfort (groupe E). Les hommes du sélectionneur italo-allemand Domenico Tedesco sont apparus amorphes, sans inspiration, à l'image leur maître à jouer Kevin De Bruyne, éteint.

Après quelques bonnes séquences, les Belges ont été surpris à la 7e minute. Profitant d'une erreur de Jérémy Doku, Ivan Schranz a ouvert le score pour les Slovaques en trompant Koen Casteels. Ils ne s'en sont jamais remis malgré une domination territoriale évidente. Le gardien belge, suppléant de Thibaut Courtois, le portier du Real Madrid absent du tournoi, a même évité le 0-2 peu avant la pause sur une nouvelle tentative de Schranz.

Victoire impérative samedi face à la Roumanie

En face, avant la pause, Romelu Lukaku a eu a trois reprises une balle de but sans en profiter. Au retour des vestiaires, De Bruyne et ses coéquipiers ne sont toujours pas parvenus à mettre leurs adversaires en difficulté malgré plusieurs occasions et un jeu plus ouvert.

Les Diables Rouges ont mis la pression. Mais en vain. À l'image de Johan Bakayoko qui était près d'égaliser à l'heure de jeu peu avant qu'un but de Lukaku ne soit annulé pour une position de hors-jeu. Même scénario à deux minutes du terme quand un nouveau but de Lukaku était à nouveau annulé par la VAR pour une faute de main. La Belgique aura tout intérêt à remporter son prochain match samedi face à la Roumanie, large vainqueur de l'Ukraine lundi après-midi 3-0, quand la Slovaquie affrontera l'Ukraine.