Euro 2024 : les Bleus affronteront une équipe autrichienne de «très haut niveau», selon Hugo Lloris

Les hommes de Didier Deschamps n'ont plus que quelques heures à attendre avant d'entrer en lice. Les Bleus affrontent pour leur premier match dans cet Euro 2024 l'Autriche, lundi soir, à Düsseldorf. Une nation qui peut causer des problèmes à l'équipe de France. Au micro de Jacques Vendroux, dans le Studio des légendes, Hugo Lloris, l'ancien gardien et capitaine de l'équipe de France, donne sa vision de cette équipe autrichienne et sur la qualité de l'effectif de la France.

"L'équipe de France a toutes les qualités et le talent pour faire la différence"

Pour son entrée en lice, les coéquipiers de Kylian Mbappé vont affronter une équipe autrichienne de "très haut niveau, même s'ils ont pas mal de blessés", explique Hugo Lloris. "C'est une nation qui progresse, année après année". C'est une nation qui va mettre "beaucoup d'intensité", "qui aime défier l'adversaire et engendrer des un contre un partout sur le terrain".

Mais pour le gardien du Los Angeles FC, "l'équipe de France a toutes les qualités et le talent pour faire la différence" lors de cette première rencontre de la phase de groupe. Et dans cette compétition qui dure un mois, "c'est toujours important de bien démarrer pour prendre confiance". Une victoire qui lancerait une "dynamique positive" au sein de l'effectif de Didier Deschamps.