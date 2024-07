Euro 2024 : auteur d'un match moyen en quart de finale, Kylian Mbappé continue d'être méconnaissable sur le terrain

Le Kylian Mbappé, auteur d'un triplé en finale de la Coupe du monde 2022 face à l'Argentine, semble loin derrière nous. Le capitaine des Bleus vit un Euro cauchemardesque avec une fracture du nez, un masque à porter et une baisse de régime. Résultat, à part un but sur penalty, l'attaquant ne court plus aussi vite et ne crée plus le danger dans la surface de réparation adverse.

Mais face aux journalistes, Didier Deschamps l'affirme, il refuse de l'accabler tout comme Antoine Griezmann. "Vous êtes toujours sévère, mais moi, je les défendrai toujours, même si je peux leur dire ce que je pense en tête-à-tête", rapporte le sélectionneur de l'équipe de France.

"À moi de me mettre au niveau contre l'Espagne"

De leur côté, les supporters commencent à s'impatienter. Pour Vincent, Mbappé, qui a été remplacé à la mi-temps de la prolongation face au Portugal en quart de finale, aurait dû sortir beaucoup plus tôt : "Je pense qu'il aurait dû donner sa chance à Barcola plus tôt. On l'a vu, dès qu'il est entré, il a fait une ou deux percées que Mbappé n'a pas réussi à faire en 90 minutes. L'idée ce n'est pas de critiquer Mbappé parce que c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui".

Kylian Mbappé a conscience de ses difficultés actuelles, mais son cas personnel passe après la performance collective. Tant que les Bleus gagnent, la star de 25 ans est heureuse : "Je pense qu'il faut passer au-dessus de ça. Ce sont les aléas du footballeur. Je n'ai mis qu'un but, mais on est en demi-finale et je suis toujours très content. À moi de me mettre au niveau contre l'Espagne".

Et on peut faire confiance à Kylian Mbappé, le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, qui fera tout pour briller contre la Roja, ce mardi, à Munich.