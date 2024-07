Euro 2024 : Antoine Griezmann est-il en perte de vitesse ?

Les Bleus affronteront le Portugal ce vendredi pour les quarts de finale de l'Euro 2024. L'équipe de France est plutôt atone depuis le début de la compétition. Va-t-elle parvenir à réveiller ses pointures ? Kylian Mbappé n'a pas été flamboyant en huitième de finale notamment à cause de sa blessure.

"Il ne mérite pas toutes ces critiques"

En revanche, les performances moyennes d'Antoine Griezmann, vice-capitaine de l'équipe de France, sont plus difficilement explicables. Aucune passe décisive et aucun but. Fait rarissime, il a été relégué sur le banc lors du troisième match face à la Pologne. Le numéro 7 des Bleus, meilleur buteur de l'euro 2016, n'a plus le même rayonnement. L'entraineur adjoint, Guy Stephan, a volé à son secours lors d'une conférence de presse : "Antoine est un joueur d'équipe. Il est collectif et subtil dans le jeu. Il ne mérite pas toutes ces critiques".

Mais à 33 ans et avec plus de 60 matchs disputés cette saison, notamment avec l'Atlético de Madrid, le joueur a moins d'énergie analyse Pablo Polo, journaliste espagnol pour le média Marca : " Il fatigue. Il n'a plus 23 ans. C'est plus compliqué de récupérer".

Toujours très motivé, Antoine Griezmann n'a pas dit son dernier mot. En l'absence d'Adrien Rabiot, suspendu pour le match de ce vendredi, Antoine Griezmann pourrait jouer un rôle clé face au Portugal.