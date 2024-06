Euro 2024 : combien vont gagner les équipes participantes ?

Un enjeu sportif, mais également financier. L'Euro 2024 qui débute le 14 juin met aux prises 24 équipes nationales, qui vont se disputer jusqu'au 14 juillet le célèbre trophée Henri-Delaunay. En parallèle, toutes ces sélections vont chercher à obtenir le plus d'argent possible pour leur fédération. Effectivement, selon le parcours d'une équipe, la prime versée par l'UEFA à la fédération nationale représentée sera plus ou moins élevée.

Jusqu'à 28,25 millions d'euros de primes

Pour commencer, chacune des 24 équipes participantes à l'Euro 2024 sont assurées de toucher la somme de 9,25 millions d'euros. Lors des phases de groupe, les organisateurs attribuent aussi des "primes de performances". Ainsi, chaque victoire rapporte 1 million d'euros, et un match nul rapporte 500.000 euros. C'est pourquoi il est possible de recevoir jusqu'à 3 millions d'euros de primes lors de la phase de poules.

Ensuite, pour la phase à élimination directe, la dotation s'élève à mesure que l'équipe progresse dans le tournoi. La sélection nationale gagne d'abord une enveloppe d'1,5 million d'euros pour une qualification en huitièmes de finale, puis 2,5 millions d'euros en quarts de finale et 4 millions d'euros en demi-finales (il n'y a pas de match pour la 3e place). Pour terminer, le finaliste glanera 5 millions d'euros de primes, quand le grand gagnant de l'édition 2024 s'offrira un versement supplémentaire de 8 millions d'euros.

Primes versées lors de l'Euro 2024 : Participation : 9,25 millions d'euros (1 million d'euros supplémentaires en cas de victoire, 500.000 euros en cas de match nul)

Huitièmes de finale : 1,5 million d'euros

Quarts de finale : 2,5 millions d'euros

Demi-finales : 4 millions d'euros

Finaliste : 5 millions d'euros

Vainqueur : 8 millions d'euros

Toutes ces primes sont cumulatives. Ainsi, en cas de parcours parfait, une équipe nationale peut repartir avec une enveloppe totale de 28,25 millions. Il s'agit de la même dotation globale que l'édition précédente, jouée à l'été 2021.