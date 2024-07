Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre la finale Espagne-Angleterre ?

Une opposition de style, mais un objectif commun : retrouver les sommets européens. L'Espagne et l'Angleterre s'affrontent dimanche soir en finale de l'Euro 2024 et tenteront de succéder à l'Italie, tenante du titre. Un choc qui aura pour théâtre l'Olympiastadion de Berlin, là même où les Bleus s'étaient inclinés en finale du Mondial 2006 face aux Transalpins.

Pour l'Angleterre, il s'agira de glaner un premier titre de champion d'Europe, un premier trophée tout court même depuis la Coupe du monde 1966, organisée outre-Manche. Une éternité. De son côté, la Roja, récente vainqueur de la Ligue des nations en 2023, vise un premier trophée majeur depuis l'Euro 2012. Les hommes de Luis de la Fuente, impressionnants depuis le début de la compétition, ont terminé à la première place de leur groupe, avant d'éliminer successivement la Géorgie, l'Allemagne (après les prolongations) et la France en demi-finale.

L'Espagne favorite ?

Portée par ses deux ailiers virevoltants, Nico Williams et Lamine Yamal, devenu face aux Bleus le plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro, à 16 ans et 362 jours, la Roja apparaît favorite face à des Britanniques à l'effectif impressionnant, mais pas toujours séduisants dans cet Euro 2024. Vainqueurs de justesse face à la Slovaquie en 1/8e, les hommes de Gareth Southgate ont eu besoin d'une séance de tirs au but pour éliminer la Suisse en 1/4 de finale avant d'afficher un visage plus convaincant en demi-finale face aux Pays-Bas.

Espagne-Angleterre - finale de l'Euro 2024 Horaire : coup d'envoi à 21 heures Diffusion : M6 et BeIN Sports 1 (et commenté en direct sur Europe 1)

Le coup d'envoi de cet Espagne-Angleterre, qui sera précédé d'une petite cérémonie de clôture, sera donné à 21 heures. Le match sera diffusé en clair sur M6, commenté par le duo Xavier Domergue/Christophe Dugarry, mais aussi sur BeIN Sports 1 en compagnie de Christophe Josse et Daniel Bravo. La rencontre sera également à vivre en direct et en intégralité sur Europe 1 autour de Cédric Chasseur et Cyrille de la Morinerie.