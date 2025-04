Un original volé et retrouvé du «Premier Folio» de Shakespeare exposé au Royaume-Uni

Une exposition exceptionnelle ouvre ce vendredi 4 avril, en Angleterre. L'un des livres les plus importants de la littérature anglaise, volé et retrouvé dix ans plus tard aux États-Unis, pourra désormais être admiré à l'université Durham jusqu'au 2 novembre.

Volé en Angleterre et retrouvé dix ans plus tard aux États-Unis, un des rares exemplaires du "Premier Folio" de William Shakespeare est présenté au public et sa folle histoire retracée dans une exposition à l'université de Durham (nord-est), a annoncé cette dernière ce jeudi.

Ce recueil d'œuvres du célèbre dramaturge britannique est un des 235 exemplaires répertoriés dans le monde et qui ont été imprimés sept ans après sa mort en 1623. Il comprend notamment des pièces comme "Macbeth" et "La Nuit des Rois" et est considéré comme l'un des livres les plus importants de la littérature anglaise.

Un trésor inestimable

L'histoire de cet exemplaire en particulier, dont la valeur est estimée à 1,2 millions d'euros, est digne d'un film. Conservé à la bibliothèque de l'université de Durham, il y est volé en 1998. Dix ans plus tard, il réapparaît dans une bibliothèque américaine, la Folger Shakespeare Library à Washington, lorsqu'un homme à l'allure de playboy vient le faire authentifier.

Malgré l'absence de couverture et plusieurs pages manquantes, les experts intrigués identifient le volume comme étant celui volé à Durham et préviennent les autorités qui arrêtent l'homme, Raymond Scott.

"Vandalisme culturel"

Lors de son procès en 2010 au Royaume-Uni, cet homme originaire de la petite ville anglaise de Washington située non loin de Durham, avait expliqué qu'il avait trouvé le livre lors de vacances à Cuba. Il avait finalement été condamné à huit ans de prison pour recel d'objet volé et pour avoir exporté un objet volé hors du territoire britannique.

Le juge l'avait traité d'"affabulateur" et qualifié son action de "vandalisme culturel" sur un "trésor" de l'Angleterre. Raymond Scott s'est suicidé en prison en 2012 sans jamais avoir avoué le vol. Le public va pouvoir désormais voir le fameux exemplaire du "Premier Folio", revenu en 2010 à la bibliothèque de l'université de Durham.

Un travail de restauration important

L'exposition "Shakespeare Recovered", qui ouvre ce vendredi et durera jusqu'au 2 novembre, retrace notamment le travail important réalisé par les experts pour restaurer l'ouvrage. "Ayant été l'objet d'un vol et d'une opération internationale pour le retrouver, le 'First Folio' de Durham est vraiment exceptionnel", explique Stuart Hunt, bibliothécaire à l'université de Durham.

Les dégradations subies par l'ouvrage ont notamment révélé sa reliure d'origine, offrant aux chercheurs des informations sur la manière dont les livres étaient fabriqués au XVIIe siècle, et ont aussi rendu visibles des annotations vieilles de plusieurs siècles.