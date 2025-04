Plus de 6.000 clandestins ont traversé La Manche en «small boats» depuis le début de l’année

C'est un record depuis le début de l'année : le nombre de traversées de la Manche en "small boats" a explosé. Ce sont ces embarcations de fortune qui partent chargées de migrants depuis les côtes françaises vers l'Angleterre. La barre symbolique des 6.000 migrants arrivés au Royaume-Uni par "small boats" a été dépassée.

6.000 migrants ont traversé la Manche des côtes françaises vers le Royaume-Uni depuis le début de l'année à bord de "small boats", ces embarcations de fortune. Deux raisons peuvent expliquer ce chiffre inédit qui arrive très tôt dans la saison.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

D'abord un mois de mars avec une météo très clémente, propice aux traversées, mais aussi des embarcations de plus en plus chargées de migrants. D'après les données britanniques, depuis janviers, 56 personnes en moyenne tentent leur chance à chaque traversée. C'est six fois plus que durant la même période en 2019, avant le Covid.

"Les mauvais chiffres pourraient retomber sur les autorités françaises"

Par rapport à l'année dernière, les Britanniques constatent une augmentation des clandestins érythréens et soudanais dans les "small boats". Des chiffres qui mettent en difficulté le gouvernement travailliste de Keir Starmer, qui s'est engagé à juguler la crise migratoire.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Il a promis 89 millions d'euros de fonds supplémentaires à la lutte contre les réseaux de passeurs. Mais la presse britannique s'impatiente, la pression ne reflue pas.

Certes, la coopération entre la France et l'Angleterre est bonne, selon une source diplomatique. Bruno Retailleau et son homologue, Yvette Cooper, se sont déplacés ensemble en février sur le littoral. "Mais les mauvais chiffres pourraient retomber sur les autorités françaises", alerte une source sécuritaire à Londres. D'autant que l'opposition britannique sera tentée de tenir Paris pour responsable de la situation.