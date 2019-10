Euro 2020 : Didier Deschamps rappelle Steve Mandanda et doit se passer de Paul Pogba

Didier Deschamps a rappelé jeudi le gardien marseillais Steve Mandanda (34 ans) pour les prochains matches qualificatifs des Bleus à l'Euro-2020, en Islande et contre la Turquie les 11 et 14 octobre, après l'avoir mis de côté pendant les deux précédents rassemblements.

Sans Pogba, mais avec Mbappé

Le sélectionneur de l'équipe de France est privé sur blessure de Paul Pogba pour ces deux sommets du groupe H, mais il peut compter sur Kylian Mbappé, rétabli d'une blessure à une cuisse et absent de la sélection retenue en septembre. Le Lillois Jonathan Ikoné, remplaçant et buteur contre l'Albanie (4-1) puis titulaire et passeur décisif contre Andorre (3-0) en septembre pour son premier rassemblement, est convoqué pour la seconde fois consécutive.

Son coéquipier en club, le gardien Mike Maignan, fait en revanche les frais du retour en forme de Mandanda avec l'OM depuis le début de saison. Aucun nouveau venu n'apparaît dans la liste dévoilée par Deschamps jeudi depuis le siège de la Fédération à Paris. Le Parisien Presnel Kimpembe, opéré d'une pubalgie en mai, fait son retour au sein de la défense. N'Golo Kanté et Tanguy Ndombélé, blessés en septembre, reviennent également au milieu de terrain.

En attaque, Olivier Giroud est de nouveau appelé malgré un temps de jeu quasiment nul avec Chelsea. Le Monégasque Wissam Ben Yedder sera son concurrent direct pour une place de titulaire en Islande, le 11 octobre, et pour la réception de la Turquie le 14 octobre au Stade de France.