Moldavie-France : "On a bien entamé les qualifications", se satisfait Deschamps

Une première sans accroc. L'équipe de France a bien débuté sa campagne de qualification pour l'Euro 2020 avec une victoire nette et sans bavures en Moldavie (4-1), vendredi soir à Chisinau. Une prestation qui a satisfait Didier Deschamps, interrogé sur TF1 après la rencontre. "Les joueurs l'ont pris par le bon bout donc à partir de là, c'est bien. On a bien entamé notre phase de qualification et le deuxième va vite venir. Dans trois jours, on doit remettre ça (lundi soir face à l'Islande, ndlr)", a déclaré le sélectionneur des champions du monde.

"On aurait pu mettre un peu plus de buts"

"DD" a également apprécié les buts de ses attaquants Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé. "C'est bien que ce soit les attaquants, ils ont tous marqués. Donc oui, nos adversaires jouent le coup à fond, leur chance à fond. Après ça dépend surtout de nous, mais à partir du moment où dans les intentions on est comme ça, la qualité elle est là", a assuré le sélectionneur des Bleus, qui n'en a pas voulu à ses joueurs d'avoir encaissé un but en toute fin de match, alors que le score était de 4-0.

"Si on avait pu l'éviter (ce but) c'était mieux même si ça fait plaisir à cette équipe, au public qui est venu, nombreux, même si c'est un petit stade. Ça n'enlève en rien ce qu'on a bien fait. On aurait pu mettre un peu plus de buts, mais c'est toujours des matches parfois compliqués", a estimé Didier Deschamps. Les Bleus ont désormais rendez-vous avec l'Islande, lundi soir au Stade de France, pour la deuxième journée de leur campagne de qualification.