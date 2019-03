Euro-2020 : des chants racistes ternissent la balade de l'Angleterre au Monténégro

Après avoir écrasé les Tchèques (5-0), l'Angleterre a poursuivi sur sa lancée en remportant lundi son deuxième match de qualification pour l'Euro-2020, au Monténégro (5-1), un succès terni par les chants présumés racistes du public de Podgorica.

L'attaquant de Manchester City Raheem Sterling, après avoir marqué le cinquième but anglais, s'est dirigé vers les spectateurs monténégrins en agitant son index, avant d'entourer ses oreilles de ses mains, comme s'il souhaitait répondre à des chants le visant. "La meilleure manière de faire taire les haters (et oui, je veux dire les racistes)", a-t-il écrit sur Twitter après la rencontre, en légende d'une photo de son geste.

Best way to silence the haters (and yeah I mean racists) #2019 #getsomeeducationpic.twitter.com/ohhkOJtdey — Raheem Sterling (@sterling7) 25 mars 2019

"Il faut être plus dur" avec les supporters racistes

Sur la chaîne Sky Sports, il a dit vouloir "leur montrer qu'il en faut plus que ça pour nous perturber et nous arrêter. On est en 2019 maintenant, je n'arrête pas de le répéter. C'est regrettable de voir que ça continue et on peut seulement sensibiliser les gens à cette situation". Il a ajouté qu'il aimerait voir les publics plus sévèrement sanctionnés. "Il faut être plus dur, punir les supporters pour qu'ils ne puissent pas venir aux matches. Faire quelque chose qui va les faire réfléchir à deux fois. Si leur équipe ne peut pas avoir ses supporters, ce sera difficile", a souligné Sterling.

Son sélectionneur Gareth Southgate a assuré avoir entendu des chants racistes. "J'ai clairement entendu des insultes envers Danny Rose quand il a été averti en fin de match. Il n'y a aucun doute dans mon esprit, cela a eu lieu. Nous allons nous assurer que cela sera rapporté à l'UEFA car ce n'est pas acceptable", a dit Southgate. "Nous devons nous assurer que nous soutenons nos joueurs".

La large victoire des Anglais

Sur le terrain, la jeune équipe des Trois Lions a été intraitable. Un peu brouillons en début de partie, les hommes de Southgate se sont d'abord fait surprendre par un but de Marko Vezovic (18e), avant de reprendre leurs esprits et d'égaliser (30e) sur une tête de Michael Keane, puis de reprendre l'avantage (39e) grâce à Ross Barkley. Le milieu de terrain de Chelsea a ensuite réalisé un doublé (59e), suivi par une réalisation du capitaine Harry Kane (71e) et un but de Raheem Sterling (81e) pour apporter cette large victoire.

Disposant d'un vivier de jeunes joueurs plus intéressant que ses prédécesseurs, le sélectionneur a offert sa première cape à Callum Hudson-Odoi, attaquant de 18 ans, qui n'a connu que des entrées en jeu avec l'équipe première de Chelsea. "On voit le talent [...] Il doit continuer comme ça", s'est félicité Southgate. Declan Rice, 20 ans, milieu défensif de West Ham, a connu sa première titularisation. Les Anglais sont solidement installés en tête du groupe A, où leurs poursuivants, la Bulgarie, comptent deux nuls en deux rencontres.