Espagne : Carlo Ancelotti et le Real Madrid évoqueront l'avenir de l'entraîneur italien en fin de saison

Trois jours après l'élimination du Real Madrid contre Arsenal en Ligue des champions, l'entraîneur des Merengue Carlo Ancelotti a indiqué en conférence de presse que son avenir serait évoqué en fin de saison. Ce dernier n'a pas précisé si la discussion se tiendrait avant ou après la Coupe du monde des clubs, qui débute le 14 juin aux États-Unis.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid, où évolue Kylian Mbappé, discuteront de l'avenir de l'Italien au sein du club en fin de saison, a annoncé samedi l'entraîneur, quelques jours après l'élimination des Madrilènes en quart de finale de Ligue des champions.

"Nous battre pour les titres qui sont en jeu"

"A la fin de la saison, nous parlerons de mon avenir avec le club", a déclaré Ancelotti lors d'une conférence de presse, répondant à plusieurs questions sur le même sujet. Le contrat de l'entraîneur de 65 ans court jusqu'en 2026, mais l'élimination du Real Madrid face à Arsenal mercredi a lancé les spéculations autour d'un départ d'Ancelotti dans les prochaines semaines.

"Évidement nous sommes tous touchés après avoir été éliminés de la compétition qui est peut-être la plus importante, ou du moins celle dans laquelle Madrid a connu le plus de succès ces dernières années", a-t-il souligné. "J'ai parlé avec les joueurs et le club, nous sommes tous d'accord, nous devons nous battre pour les titres qui sont en jeu", a-t-il poursuivi avant la réception de l'Athletic Bilbao en Liga ce dimanche.

Le champion d'Espagne ne compte que quatre points de retard sur le FC Barcelone, leader à sept journées de la fin et disputera la finale de la Coupe du Roi face aux Blaugrana le 26 avril. Ancelotti n'a pas précisé si la discussion prévue "à la fin de la saison" aurait lieu avant ou après la Coupe du monde des clubs à laquelle le Real participera à partir du 14 juin aux États-Unis.