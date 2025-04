Cyril Hanouna – Le Real Madrid éliminé de la Ligue des champions : «Mbappé, on lui a donné du caviar toute sa vie», lance Jacques Vendroux

Au lendemain de l'élimination du Real Madrid de la Ligue des champions, Jacques Vendroux livre son analyse. Pour le journaliste sportif, il y a trop de stars dans l'effectif, et Kylian Mbappé ne fait pas ce qu'il veut. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.



Cette année encore, Kylian Mbappé ne touchera pas la "coupe aux grandes oreilles". Lourdement battu la semaine dernière (3-0), le Real Madrid n'a pas réussi l'exploit de renverser Arsenal, ce mercredi, lors du quart de finale retour de la Ligue des champions. Les coéquipiers de Kylian Mbappé se sont inclinés contre les Gunners (1-2). Pour Jacques Vendroux, ce revers s'explique notamment par le fait que "dans cette équipe du Real, il y a trop de stars". Modric, Bellingham, Courtois, Rodrygo... Les gros noms du ballon rond ne manquent pas sous ce maillot.

Et c'est bien là le problème pour le journaliste sportif. "Mbappé, on lui a donné du caviar toute sa vie", rappelle-t-il dans On marche sur la tête. "À Monaco, il faisait ce qu'il voulait, au Paris Saint-Germain idem. Mais là [au Real], il ne fait pas ce qu'il veut. Donc il n'est pas dans son élément. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites embrouilles."