Équipe de France : quel est le programme des Bleus après l'élimination à l'Euro ?

L'élimination de la France en huitièmes de finale de l'Euro 2020 ne pourrait être qu'un mauvais souvenir de l'année 2021. Les Bleus ont l'occasion de rattraper leur saison dès la rentrée avec la poursuite des qualifications à la Coupe du monde 2022 au Qatar, avec trois matches déjà importants dès le mois de septembre. Il y aura aussi la phase finale de la Ligue des nations, début octobre, pour ajouter une nouvelle ligne au palmarès de l'équipe de France. Antoine Griezmann et ses partenaires vont donc profiter de leurs vacances après une saison à rallonge pour recharger les batteries. Et ils en auront bien besoin.

Les qualifications au Mondial 2022 pour valider les bons espoirs

C'est l'objectif principal de la sélection de Didier Deschamps si celui-ci décide de continuer l'aventure sur le banc de l'équipe de France. Les Bleus se rassembleront de nouveau à la rentrée pour la suite des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, qui se disputera au Qatar pendant l'hiver. Trois matches sont au programme : France-Bosnie-Herzégovine le 1er septembre, Ukraine-France le 4 et France-Finlande le 7. Histoire de bien poursuivre les éliminatoires à la première place du groupe D, et éviter ainsi les barrages. Des rencontres qui sont toutefois loin d'être gagnées d'avance, contre la solide Bosnie-Herzégovine et deux participants à l'Euro 2020.

Pour bien les négocier, le sélectionneur pourra s'appuyer sur de bonnes références, malgré l'échec européen. Le retour de Karim Benzema, quatre buts au compteur, à la pointe de l'attaque, semble prometteur pour la suite de l'aventure. Les performances de Paul Pogba, incontournable au milieu de terrain, portent aussi l'équipe de France sur de bons rails. Il faudra que les joueurs français capitalisent sur ce qui n'a pas fonctionné lors du huitième de finale face à la Suisse (défaite 3-3, 5-4 t.a.b.) pour ne pas répéter les mêmes erreurs. A voir quels changements va opérer le sélectionneur, que ce soit dans les joueurs retenus ou dans la tactique, pour relancer la sélection championne du monde en 2018.

La Ligue des nations pour rattraper le coup

Second objectif pour les Bleus : la phase finale de la Ligue des nations en octobre prochain. Pour rappel, l'équipe de France s'est qualifiée pour les demi-finales de cette compétition amicale en terminant première de son groupe dans la Ligue A, devant le Portugal, la Croatie et la Suède. Une première place qui lui permet de disputer le dernier carré de la compétition et de tenter d'imiter le Portugal, premier lauréat en 2019. Le trophée est honorifique mais pas uniquement : si la France figure parmi les meilleures sélections de cette compétition, et qu'elle ne parvient pas à se qualifier pour le Mondial 2022, elle pourrait y décrocher une place pour les barrages. Espérons tout de même que les Bleus n'aient pas besoin d'en passer par là.

L'équipe de France retrouvera un vieil adversaire, la Belgique, en demi-finale le 7 octobre à Turin. La revanche de la Coupe du monde 2018, où les Français s'étaient imposés à ce même stade de la compétition au Mondial russe. Dans l'autre rencontre, l'Italie, hôte de la phase finale du tournoi, affrontera l'Espagne la veille à Milan. Il y aura ensuite un match pour la troisième place entre les deux perdants et la finale, prévue le 10 octobre. Une façon pour l'équipe de France de rattraper son Euro 2020 manqué.