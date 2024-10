Équipe de France : Kylian Mbappé ménagé pour «privilégier l'intérêt du joueur», explique Didier Deschamps

"Il faut privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté" vis-à-vis de son club, a expliqué lundi Didier Deschamps pour justifier l'absence de Kylian Mbappé en équipe de France pour les matches d'octobre alors qu'il a joué pour le Real Madrid.

"Le postulat de départ, c'est que les intérêts des clubs et les intérêts des équipes nationales divergent forcément à un moment, et il ne faut pas oublier que l'employeur c'est le club, pas la fédération", a expliqué le sélectionneur sur le site de la Fédération française de football (FFF).

Mbappé "cristallise beaucoup de choses sur lui"

"Le plus important c'est l'intérêt du joueur, je sais très bien qu'il ne va pas aller contre son club, il n'a pas envie d'aller contre la sélection non plus", a détaillé Deschamps, qui, "après discussion", a préféré "privilégier l'intérêt du joueur sans le mettre en difficulté". Non retenu parmi les 23 joueurs pour les matches de Ligue des nations contre Israël jeudi et la Belgique le 14 octobre, Mbappé avait cependant joué avec le Real une demi-heure la veille de la publication de la liste et a rejoué 70 minutes samedi.

Deschamps ne veut "pas faire un cas de Kylian". Même s'il sait que la star des Bleus "cristallise beaucoup de choses sur lui, il faut voir ça d'une manière plus générale", pour tous les joueurs. "Et c'est valable pour tous les clubs", a poursuivi l'entraîneur. "De tout temps, ils ont été réfractaires à ce que le joueur puisse aller en sélection et prendre des risques. Je ne suis pas là pour prendre des risques."