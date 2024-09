Équipe de France : le latéral gauche Ferland Mendy forfait, Lucas Digne appelé

Le latéral gauche Lucas Digne a été appelé en équipe de France pour pallier le forfait de Ferland Mendy, a annoncé lundi le sélectionneur Didier Deschamps au centre d'entraînement de Clairefontaine. Convoqué pour les deux matches de Ligue des nations contre l'Italie, vendredi au Parc des Princes, et la Belgique, lundi prochain à Lyon, le défenseur d'Everton, âgé de 31 ans (46 sélections, 0 but) n'a plus porté le maillot Bleu depuis France-Croatie (0-1) en Ligue des nations le 13 juin 2022.

Ferland Mendy, blessé au tibia droit, est remplacé par Lucas Digne qui rejoindra le groupe ce soir !



Blessé avec le Real Madrid

"Ferland Mendy n'est pas disponible, il doit respecter le protocole de soins", a précisé Deschamps, après avoir été touché au tibia droit avec le Real Madrid, dimanche lors du match de Liga gagné contre le Betis Séville (2-0). Dimanche, le défenseur de Chelsea Wesley Fofana avait aussi été remplacé dans le groupe par Loïc Badé, le médaillé d'argent olympique du FC Séville, appelé pour la première fois.

Ces deux joueurs, Digne et Badé, devaient rejoindre Clairefontaine lundi après-midi et ne pas participer au léger décrassage qui ne devrait concerner que "cinq ou six joueurs" après les matches du week-end en club, a dit le sélectionneur.