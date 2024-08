Équipe de France : Olise, Koné, Griezmann... Découvrez la nouvelle liste de Didier Deschamps

L'attaquant Michael Olise et le milieu Manu Koné, médaillés d'argent aux JO de Paris, ont été convoqués pour la première fois en équipe de France pour affronter l'Italie, le 6 septembre, et la Belgique, le 9 en Ligue des nations, a annoncé jeudi Didier Deschamps. La liste de 23 joueurs, la première depuis l'Euro-2024 conclu en demi-finales par les Bleus, comporte également un autre changement avec le retour du défenseur Wesley Fofana.

’ ́



Voici la liste des Bleus pour les 2 prochains matchs de Ligue des Nations contre l’Italie et la Belgique



Avec les premières convocations de ́ et #FiersdetreBleuspic.twitter.com/QyUrLmygQu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) August 29, 2024

Olise (22 ans), recruté cet été par le Bayern Munich pour plus de 50 millions d'euros, a été la grande révélation du tournoi olympique de football aux JO de Paris-2024. L'ancien joueur de Crystal Palace profite des places laissées vacantes dans le secteur offensif par la retraite internationale d'Olivier Giroud, meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations), et par Kingsley Coman, très peu utilisé à l'Euro en Allemagne et en instance de transfert du Bayern Munich vers Al-Hilal en Arabie saoudite. En convoquant Olise, Deschamps éteint aussi les espoirs d'autres fédérations susceptibles d'enrôler l'attaquant né à Londres d'une mère franco-algérienne et d'un père anglo-nigérian.

Privé d'Edouardo Camavinga et d'Adrien Rabiot

La sélection de Manu Koné est plus surprenante. Mais le milieu de 23 ans, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, a pu compter sur les nombreuses absences dans l'entre-jeu des Bleus pour tenter de se faire une place dans le groupe des A.

Deschamps est en effet privé d'Eduardo Camavinga, victime d'une entorse du genou gauche, et d'Adrien Rabiot, à la recherche d'un club et dont la dernière apparition sur un terrain remonte au 9 juillet, à l'occasion de la demi-finale de l'Euro perdue face à l'Espagne (2-1).

Pour le reste, la liste élaborée par Didier Deschamps est sans surprise puisque, hormis Olise, Koné et Fofana, tous les appelés étaient présents au Championnat d'Europe.