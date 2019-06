Équipe de France féminine : Noël Le Graët confirme Corinne Diacre

Malgré l'élimination des Bleues en quarts de finale de la Coupe du monde féminine, Corinne Diacre va rester à son poste de sélectionneuse jusqu'à la fin de son contrat, soit après l'Euro 2021, assure dans un entretien à l'AFP le président de la Fédération française de football Noël Le Graët. "Il n'y a aucun doute, Corinne Diacre est la femme de la situation", assure-t-il.

"On est éliminé par la meilleure équipe du monde"

Corinne Diacre "avait déjà été confirmée avant. Je l'ai eue ce matin. Elle sera à la tête de l'équipe de France jusqu'à la fin de son contrat (après l'Euro-2021), voire au-delà", assure le patron du foot français. "Il y aura sûrement des petits changements dans l'effectif. Mais pour moi, il n'y a aucun doute, c'est la femme de la situation".

Revenant sur la compétition des Françaises, Noël Le Graët estime qu'"on ne peut pas être déçu du match" contre les États-Unis. "On est éliminé par la meilleure équipe du monde, en faisant pratiquement jeu égal. On a fait un bon match, en prenant malheureusement un but évitable en début de match. On n'a pas démérité".