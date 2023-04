Équipe de France : entre Hervé Renard et les Bleues, l'aventure débute ce vendredi

Est-ce que la méthode Hervé Renard fonctionne ? Ce vendredi soir, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine de football effectue son premier test. Un premier exercice en douceur pour les Bleues qui affrontent la Colombie en match amical. Une rencontre pour se préparer quand même avant le Mondial cet été. Les joueuses ont passé la semaine à Clairefontaine avec leur nouveau coach, et à priori, l'osmose est parfaite.

Hervé Renard, l'ère du renouveau

De l'aveu même du nouveau sélectionneur, ce premier stage se déroule comme dans un rêve. "J'ai été enthousiasmé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute et de dialogue. Tout a été fluide durant ces quatre premiers jours. J'ai dit à certaines personnes que j'avais l'impression d'être là depuis des années", admet Hervé Renard. Après les années Diacre, marquées par les tensions et les mises à l'écart, l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite a rappelé les bannis et les frondeuses.

Comme un symbole, il a rendu le brassard de capitaine à Wendie Renard, la première à s'être mise en retrait de la sélection. "C'est un nouveau projet qui repart avec un nouveau coach, des nouvelles personnes dans le staff et forcément, c'est un élan positif. Nous avons envie de surfer dessus et d'être concentrés sur l'objectif que nous avons en commun", se réjouit la capitaine des Bleues. La patte Renard, c'est aussi un bébé qui fait son entrée à Clairefontaine.

La joueuse Amel Majri est arrivée au centre d'entraînement avec sa fille de neuf mois. Le sélectionneur s'en est félicité et espère une vraie structure pour accueillir les jeunes mamans. Excellent communicant, Hervé Renard doit maintenant réussir sa première sur le terrain. Ironie de l'histoire, ce sera à Clermont, l'ancien fief de sa prédécesseure Corinne Diacre.