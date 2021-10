EDITO

Malgré sa victoire 3-1 face au Vénézuela en éliminatoires de la Coupe du Monde, la Seleçao ne convainc toujours pas. Elle a même fait très pâle figure pendant la 1ère mi-temps. Les observateurs brésiliens sont formels : il faut changer des choses pour espérer une bonne Coupe du Monde au Qatar en 2022. Le retour de Neymar, suspendu face au Vénézuela, pour le prochain rassemblement devrait également redonner de l’air à l’équipe de Tite. Chez le voisin argentin, une affaire de vente aux enchères sur Lionel Messi fait beaucoup parler… Retour sur la semaine sud-américaine avec notre spécialiste Isabela Pagliari.

Nous allons d’abord parler de l’actualité du Brésil et de la Seleçao qui s’est imposée difficilement jeudi soir contre le Vénézuela (3-1).

"C'était un match terrible de l’équipe Brésilienne. Ils n’ont pas réussi à faire grand-chose pendant les 45 premières minutes, mais ils ont réussi à décrocher un résultat positif. Marquinhos a marqué, Anthony et Gabriel Barbosa aussi. Le gros point positif, c’est Raphinha, le joueur de Leeds. Il a tout changé en rentrant après la pause. Tout le monde compte beaucoup sur lui.

Il ne faut pas oublier non plus que Neymar était suspendu… Ce qui est intéressant, c’est qu'en ce moment, les commentateurs brésiliens disent qu’en cas de rencontre avec la France, le Brésil perdrait. Aujourd’hui, le Brésil n’a pas une organisation ou une équipe fiable. Tout le monde dit que le Brésil va souffrir pendant la prochaine coupe du monde."

Cela veut dire qu’en termes d’intensité et de projet de jeu, ce Brésil-Vénézuela était beaucoup moins intéressant que le France-Belgique de jeudi soir ?

"Les journalistes utilisent le match Belgique-France pour montrer que le niveau de leur match est catastrophique. C'est un peu rigolo en ce moment au Brésil. Les gens disent : 'Voilà, c’est ça un match de foot, Belgique-France !’.

Le Brésil n’a pas de grand adversaires. Et le calendrier ne leur permet pas de se frotter aux Européens.

Pour remporter la Coupe du monde, il va falloir changer les idées de jeu. Tite continue d’essayer beaucoup de joueurs. Le temps passe vite. En novembre il y aura un autre rassemblement et il va appeler d'autres joueurs."

Neymar était suspendu à cause de plusieurs cartons jaunes. Mais pour la prochaine rencontre, il sera là. Dites-nous comment c’est reçu au Brésil où Neymar est adulé, alors qu’il n’est pas en grande forme et on l’a vu notamment sur le dernier match du Paris Saint-Germain.

"C’était l’un de ses pires matchs avec le PSG et lui-même l’assume. En ce moment, sa forme physique est bonne. Mais dans le jeu, il est moins précis et il faut que ça change.

Au Brésil, les gens disent qu’ils n’arrivent pas à regarder un match sans Neymar car même si son dernier match à Paris n’était pas bon, tout le monde voit la différence en sélection quand Neymar est là ou pas. Dans la création, dans ce qu’il peut faire sur le terrain… Ils ont hâte de voir Neymar rejouer avec le Brésil."

Ils sont donc plus patients avec Neymar que les supporters du PSG. Il doit douter mais c’est peut-être un moyen de se ressourcer car il aime ce maillot de la Seleçao ?

"Oui. Son rêve, c'est la Coupe du Monde 2022. Après les deux dernières éditions au Brésil et en Russie, il a beaucoup souffert des éliminations (en demi-finale en 2014 et en quart de finale en 2018) qui étaient dans deux contextes différents. Mais il travaille pour le Qatar, c’est son plus grand rêve."

D’ailleurs Isabela, si vous arrivez à dénicher une licence de football quand Neymar était plus jeune, je vous conseille de la garder et de la vendre. C’est ce qui est arrivé pour l’une des premières licences de Lionel Messi, lorsqu’il était enfant. Un site d’enchères en ligne en Argentine l’a proposé et après quelques heures, les prix se sont envolés. Que s’est-il passé ?

"Il avait huit ans. C’était lors de la saison 1994-1995. C’est une licence lorsqu'il était chez les Newell’s Old Boys à Rosario (sa ville natale). Barcelone était très très loin à l’époque. Les enchères sont montées jusqu'à 20 000 euros ! C’est quelque chose d’assez dingue."

Et Messi n’a pas le droit de dire quelque chose sur cette licence censée lui appartenir ?

"Je ne pense pas qu’il va faire ça. La licence est authentifiée. Mais Messi ne va pas demander d’arrêter pour réclamer l’argent, ce n’est pas son truc. On verra comment cela va se passer, car les enchères sont toujours ouvertes."