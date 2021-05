EN DIRECT - Roland-Garros : suivez la première journée

EN DIRECT

C'est parti pour deux semaines de tennis ! Roland-Garros débute ce dimanche, quelques mois après l'édition 2020 jouée en automne et décalée en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournoi se déroulera tout de même sous haute surveillance, avec un protocole sanitaire strict et devant 5.000 spectateurs. Malgré ces conditions inhabituelles, le tennis va reprendre ses droits, avec comme toujours Rafael Nadal en grand favori côté masculin. Chez les femmes, la Polonaise Iga Swiatek remet son titre en jeu. Du côté des Français, le manque de résultats et les méformes des principales têtes d'affiche fait craindre une déroute historique.

Cette édition 2021 comportera également une grande nouveauté, avec pour la première fois des matches en soirée, les fameuses "night sessions". Suivez en direct cette première journée de Roland-Garros grâce à nos envoyés spéciaux sur place et toute la journée sur Europe 1, radio officielle du tournoi.