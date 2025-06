EN DIRECT - Roland-Garros 2025 : suivez le début des huitièmes de finale de la compétition

Au lendemain de la victoire du PSG en Ligue des champions, l'édition 2025 de Roland-Garros se poursuit avec le début des huitièmes de finale des tableaux de simple. Programme chargé sur le court central avec notamment un duel entre l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Américain Ben Shelton. Suivez notre direct.

Début des huitièmes de finale de Roland-Garros ce dimanche. Sur le court Philippe-Chatrier, la finaliste de l'an passé, l'Italienne Jasmine Paolini, affronte l'Ukrainienne Elina Svitolina en ouverture de la programmation, à midi. Ensuite, c'est la triple tenante du titre, la Polonaise Iga Swiatek, qui se mesurera à la Kazakhe Elena Rybakina. Le duel opposant l'Espagnol Carlos Alcaraz à l'Américain Ben Shelton aura lieu dans la foulée, avant une affiche aussi attendue entre l'Italien Lorenzo Musetti et le Danois Holger Rune en "night session".

Vainqueur en trois sets de l'Autrichien Filip Misolic (153e mondial) au troisième tour de Roland-Garros pendant que le Paris Saint-Germain étrillait l'Inter Milan 5-0 en finale de Ligue des champions, Novak Djokovic a jugé "sympa" d'être à Paris le soir du premier sacre européen du club parisien. Le match contre Misolic était "intéressant", a souri en zone mixte l'ex-numéro 1 mondial, qui avait glissé jeudi qu'il soutiendrait le PSG en finale de la C1.

Alors que Roland-Garros est situé à quelques centaines de mètres du Parc des Princes, "le public suivait vraiment le match" du PSG depuis le court Philippe-Chatrier où jouait Djokovic, "je pouvais entendre à chaque fois qu'ils marquaient. Mais ils se sont réjoui beaucoup trop de fois, je me suis dit 'ouah, ça fait quand même beaucoup de buts pour Paris, qu'est-ce qu'il se passe ?'", s'est amusé le Serbe.

"Je viens d'entendre que c'était 5-0, c'est un sacré résultat !", a lancé le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem après la victoire des Parisiens à Munich, ville hôte de la finale de Ligue des champions. "On est à Paris et ils ont gagné pour la première fois" la plus prestigieuse compétition de clubs en Europe, "je ne sais pas comment on va rentrer à l'hôtel. Ca va être une aventure, je pense qu'on est partis pour de longues célébrations et probablement pas beaucoup de sommeil cette nuit. C'est sympa d'être à Paris ce soir", a conclu Djokovic, qui affrontera en huitièmes de finale le Britannique Cameron Norrie (81e), ex-numéro 8 mondial.