EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG joue sa qualification face à l'Istanbul Basaksehir

Après avoir frôlé la correctionnelle, le PSG n’a plus qu’un dernier effort à fournir. Longtemps en danger dans son groupe de Ligue des champions, le club parisien se retrouve en très bonne position pour se qualifier en huitièmes de finale. Il faudra pour cela ne pas perdre au Parc des Princes contre les modestes Turcs de l’Istanbul Basaksehir, déjà éliminés avant cette 6e et dernière journée de phase de poule. Neymar et ses coéquipiers auront également comme objectif de gagner pour obtenir la première place du groupe et s’assurer un tirage plus favorable pour les huitièmes. La rencontre est à suivre en direct sur Europe1.fr.

>> PSG – Istanbul Basaksehir est à suivre en intégralité et en direct sur l’antenne d’Europe 1 pour une édition spéciale de 20h à 23h30

PSG - Istanbul Basaksehir : coup d'envoi à 21h

Le point sur les compositions : le PSG en 3-5-2, Neymar et Mbappé en attaque. Thomas Tuchel a décidé d'innover avec une tactique en 3-5-2 ce soir. Danilo va jouer en défense centrale avec Marquinhos et Kimpembe, alors que le milieu sera composé de Paredes, Verratti et Rafinha. Neymar et Mbappé sont titulaires en attaque. Du côté de Basaksehir, l'ancien Bordelais et Bastiais Enzo Crivelli est aligné en attaque.

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Danilo, Kimpembe, Bakker - Paredes, Verratti, Rafinha - Mbappé, Neymar

Basaksehir : Günok - Rafael, Ponck, Topal, Kaldirim - Kahveci, Tekdimir, Ozcan, Türüc - Gulbrandsen, Crivelli

Le point Arsène Wenger : pour l’ancien coach d’Arsenal, le PSG est "un peu moins dominateur". L’ancien coach d’Arsenal garde toujours un regard aiguisé et respecté sur le football. Il a livré son analyse du PSG actuel, mardi matin sur Europe 1. "Le PSG a un peu moins de potentiel parce qu'il avait, pendant des années, un milieu de terrain absolument flamboyant, qui est aujourd'hui un peu moins créatif. Je les vois un peu moins dominateurs", a analysé l’Alsacien. Lisez ici son interview.

Le point sur Basaksehir : une équipe déjà éliminée et avec plusieurs anciens de la Ligue 1. Avec une seule victoire, l’Istanbul Basaksehir est d’ores et déjà éliminé et ne peut plus être reversé en Ligue Europa. Mais méfiance, les Turcs n’ont pas été ridicules : ils ont battu Manchester (2-1) et ont donné du fil à retordre à Leipzig la semaine dernière (3-4). A l’aller, le PSG avait même été en difficulté et avait mis du temps avant de l’emporter 2-0 grâce à un doublé de Moise Kean.

Le champion de Turquie en titre compte en tout cas plusieurs "anciens" de Ligue 1 : le latéral brésilien Rafael, passé par l’OL, ainsi que les attaquants Nacer Chadli (Belge, passé par Monaco) et Enzo Crivelli (Caen, Bordeaux, Bastia...). Demba Ba, l’avant centre sénégalais qui avait éliminé le PSG avec Chelsea en quarts de finale en 2014, est lui originaire de région parisienne.

Le point PSG : deux victoires convaincantes à la suite. Il y a une semaine, le PSG n’en menait pas large, avec un vrai risque d’élimination dès le premier tour. Mais mercredi dernier, les Parisiens ont frappé un gros coup en s’imposant (dans la douleur) sur la pelouse de Manchester United (3-1). Ce week-end, les champions de France ont également gagné sur le même score à Montpellier, avec notamment le centième but de Kylian Mbappé sous le maillot parisien. Dans le jeu, ça va également mieux, avec plus de consistance côté PSG. Une embellie à confirmer ce soir.

Le point "qualification" : même une défaite peut suffire. Le PSG doit gagner pour une raison simple : s’assurer la première place du groupe et ainsi un tirage au sort pour les huitièmes de finale. Un nul suffirait également pour se qualifier au prochaine tour… voire même une défaite.

En effet, si les Parisiens s’inclinent et que dans le même temps il y a un vainqueur dans l’autre match entre Leipzig et Manchester United, ils seraient également qualifiés. Un seul scénario signifierait une élimination : une défaite parisienne couplée à un nul dans l’autre rencontre. Lisez ici notre article complet sur les enjeux de cette dernière journée de la phase de groupe.