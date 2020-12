Ligue 1 : Marseille s'impose à Nîmes 2-0 et passe provisoirement deuxième

Marseille s'impose à Nîmes 2 à 0 avec des buts de Dario Benedetto (57e) et Valère Germain (84e), vendredi en match avancé de la 13e journée de Ligue 1. Cette victoire permet au club phocéen de se placer provisoirement en deuxième position dans le classement, juste derrière le Paris Saint-Germain, en dépit de ses deux matchs de retard. L'OM n'est plus qu'à un point du leader, le Paris Saint-Germain, qui se déplace à Montpellier (6e à 2 pts) samedi. Marseille remporte à Nîmes une cinquième victoire d'affilée en championnat tandis que Nîmes (16e) a concédé sa huitième défaite de la saison, la quatrième consécutivement à domicile.

La première place à portée de main

Trois jours après avoir battu l'Olympiakos sur la scène européenne, les Marseillais ont ainsi réussi une superbe opération à Nîmes. Avec ce succès, l'équipe d'André Villas-Boas s'installe provisoirement à la deuxième place du classement, à une longueur seulement du Paris Saint-Germain, leader. Les Marseillais espèrent aussi profiter des affrontements directs entre équipes du haut de tableau - Lille-Monaco et Montpellier-PSG - et savent qu'ils peuvent compter sur leurs deux matches en retard pour améliorer encore leur bilan.

Autre bonne nouvelle pour l'OM et Villas-Boas, le premier but du match a été inscrit par Dario Benedetto, déjà buteur la semaine dernière contre Nantes et qui est peut-être sur la voie d'une guérison complète après des semaines de grande difficulté. L'air du Stade des Costières fait en tout cas du bien à l'Argentin qui, juste avant l'arrêt des compétitions face à l'avancée de l'épidémie de Covid, y avait inscrit un triplé lors d'un succès 3-2 fin-février. Ensuite, "Pipa" n'avait plus marqué pendant 15 matches consécutifs, avant de retrouver la réussite contre Nantes au Vélodrome. Mais c'était sur penalty alors qu'il a marqué vendredi dans le jeu, un beau but d'avant-centre. Sur une superbe ouverture d'Alvaro, l'ancien de Boca Juniors a tout réussi, son contrôle orienté de la poitrine et son ballon piqué, pour battre Reynet et mettre fin à la résistance des Nîmois (57e).

Expulsion de Cubas à la 77e

Alors que Nîmes jouait à 10 après l'expulsion de Cubas, Germain a ensuite facilement marqué sur un centre de Sanson (2-0, 84e) pour un nouveau but d'attaquant, ce qui ne peut faire que du bien à la confiance. Avant le match, Villas-Boas avait évoqué la fatigue de ses joueurs et parlé d'une possible "rotation". Mais il savait aussi que ce passage aux Costières était une bonne occasion de prendre des points avant une série de matches théoriquement plus relevés, face à Manchester City mercredi en C1, puis Monaco et Rennes. Il a finalement privilégié l'efficacité et la continuité en modifiant très peu son 11 de départ, avec le seul Thauvin ménagé sur le banc avant d'entrer à 20 minutes de la fin.

La fin de match lui a aussi permis de donner un peu de temps de jeu à Strootman, Gueye et au mystérieux Luis Henrique. Le technicien portugais a aussi pu voir que son équipe, qui a souvent confisqué le ballon aux Gardois, était toujours solide mais aussi plus en verve offensivement, dans le sillage de Payet, manifestement sur la bonne voie. Plus disponible et plus mobile que ces dernières semaines, le Réunionnais s'est baladé de gauche à droite du très mouvant système mis en place par AVB, dans lequel les milieux offensifs ont beaucoup permuté.

Ce déplacement dans le Gard est donc un succès pour les Marseillais, seulement un peu terni par une avalanche d'avertissements reçus notamment lors d'une fin de première période tendue.Elle a même valu un carton rouge à Villas-Boas, obligé de venir s'asseoir sur une main courante derrière les bancs de touche à un moment où tout le monde s'embrouillait, jusque dans les tribunes avec quelques amabilités échangées entre remplaçants marseillais et indisponibles nîmois.