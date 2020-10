EN DIRECT - Ligue des champions : le PSG mené par Manchester United

EN DIRECT

Deux mois après leur défaite en finale de la Ligue des champions, les joueurs du Paris Saint-Germain retrouvent la plus grande des compétitions européennes, mardi, à 21 heures. Et l'adversaire du soir n'est pas le moins prestigieux des clubs : Manchester United, bien plus qu'outsider de ce groupe H, où figurent également les Belges du Club Bruges et les Turcs d'Istanbul Basaksehir. Mais le sommet entre Parisiens et Mancuniens en ouverture de cette phase de groupes est bien le match à suivre dans cette poule inégale. Suivez la rencontre en direct sur Europe 1, en édition spéciale de 20 heures à 23h30.

Mardi soir, le Stade Rennais dispute le premier match de Ligue des champions de son histoire face au FC Krasnodar, au Roazhon Park. Europe 1 vous tient informé du score tout au long de cette rencontre.

PSG - Manchester United : 0-1 Manchester United : Bruno Fernandes (23e) Rennes - Krasnodar : 0-0

Le point à la 30e minute : Paris cueilli par Manchester United. Refroidis par le penalty marqué en deux temps par Bruno Fernandes, les joueurs du PSG tentent de répondre en mettant davantage la pression sur le camp mancunien. Le match devient un peu plus haché, avec un peu plus de déchet technique côté parisien.

Les Rennais, qui dominent face au Krasnador, n'arrivent pas à ouvrir le score.

Le point à la 23e minute : Manchester United ouvre le score sur penalty ! Abdou Diallo bouscule Anthony Martial dans la surface de réparation. L'arbitre désigne le point de penalty, Bruno Fernandes voit sa frappe arrêtée par Keylor Navas. Mais le portier parisien n'était pas sur sa ligne au moment du tir mancunien. Miguel Mateu Lahoz indique qu'il faut retirer le penalty, cette fois-ci inscrit par Bruno Fernandes.

Le point à la 20e minute : le début de match est parisien. Les joueurs du PSG sont tout prêts d'ouvrir le score avec un centre de Kylian Mbappé bien repris par Layvin Kurzawa (12e). Sa frappe à bout portant est arrêtée par David De Gea. Les Mancuniens éprouvent davantage de difficultés à se rapprocher du but de Keylor Navas. La frappe d'Anthony Martial passe très loin du cadre (19e).

Le score est toujours de 0-0 entre le Stade Rennais et le FC Krasnodar.

Le point à la 10e minute : les Parisiens déjà entreprenants. Les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas attendu avant de prendre le jeu à leur compte. Neymar, en jambes, provoque la défense des Red Devils, sans succès pour l'instant. En face, les Anglais ne parviennent pas à se montrer véritablement dangereux, hormis une bonne situation (8e).

À Rennes, le début de match est animé mais le score nul et vierge.

Le point au coup d'envoi : c'est parti au Parc des Princes ! Les Mancuniens engagent la partie dans un stade à huis clos. Le coup d'envoi a également été donné à Rennes.

Le point avant le coup d'envoi : le PSG lance (vraiment) sa saison. Contre une équipe de Manchester United remaniée, le Paris Saint-Germain dispute un premier choc deux mois après la désillusion de la finale perdue contre le Bayern Munich. Emmenés par Kylian Mbappé et Neymar, les Parisiens vont tenter de prendre la tête du groupe H dès cette première journée.

Le point sur l'ambition du PSG : cette fois-ci, aller au bout

Douché par sa défaite en finale à Lisbonne contre le Bayern Munich (0-1), fin août, l'ambitieux Paris affiche un appétit de géant au début de cette nouvelle épopée. Le propriétaire qatarien "y croit encore plus" qu'avant, selon le président Nasser Al-Khelaïfi.

Mais "il faut ne pas trop penser" au Final 8 de Lisbonne, a prévenu l'entraîneur Thomas Tuchel. "Le défi, c'est de recommencer, de prouver à nouveau, de se qualifier dans ce groupe très difficile. On commence avec zéro point, zéro but." Gagner la C1, "c'est un rêve, mais pas notre unique objectif de la saison", a tempéré le Parisien Ander Herrera.

La composition du PSG : Navas - Florenzi, Diallo, Kimpembe, Kurzawa - Gueye, Danilo, Ander Herrera - Di Maria, Mbappé, Neymar La composition de Manchester United : De Gea - Wan Bissaka, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Alex Telles - Fred, Bruno Fernandes, McTominay - Rashford, Martial

Le point sur l'adversaire : une revanche à prendre sur Manchester United

Quoi de mieux qu'un choc pour lancer une saison de Ligue des champions ? Mardi soir, c'est un Manchester United prolifique en attaque et poreux en défense qui défie le PSG au Parc des Princes, à huis clos. Un an et demi après leur élimination in extremis à domicile par les joueurs de Ole Gunnar Solskjaer, les Parisiens de Thomas Tuchel peuvent faire coup double : tourner la page d'une défaite traumatisante et distancer dès la première journée le principal rival du groupe.

Le point sur Rennes-Krasnodar : une première pour briller

Devant 5.000 spectateurs, Rennes ouvre mardi soir le livre de son histoire avec la plus belle des compétitions européennes, qui s'était toujours refusée à lui. Dans un groupe E composé de Chelsea, Séville et le FC Krasnodar, la tâche des Bretons ne sera pas aisée. Mais démarrer l'aventure en Ligue des champions avec une victoire face à de valeureux Russes permettrait de croire à une qualification en huitièmes de finale.