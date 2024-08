EN DIRECT - JO 2024 : après ses deux titres, Léon Marchand qualifié pour les demies du 200 m quatre nages

Au lendemain de son doublé historique (200 m papillon puis brasse), Léon Marchand replonge dès jeudi matin en vue de son prochain objectif aux JO 2024, sur 200 m quatre nages. La France, qui totalise 26 médailles (dont 8 d'or) avant cette neuvième journée des Jeux, compte également sur le kayakiste Titouan Castryck. Par ailleurs, l'Américaine Simone Biles revient en scène pour le concours général individuel de gymnastique, deux jours après son succès dans l'épreuve par équipes.

Les informations à retenir : Ce jeudi se déroule la neuvième journée de compétition aux JO de Paris

Après ses deux titres mercredi soir, Léon Marchand dispute ce jeudi les séries du 200 m quatre nages

La star de la gymnastique Simone Biles revient en scène pour le concours général individuel

Les deux judokas français de la catégorie des -100 kg déjà éliminés

Les Bleues du 4x200 m éliminées en séries

Les relayeuses françaises ont été éliminées jeudi matin en séries du 4x200 m des JO de Paris, avec le 14e chrono d'une épreuve dominée comme attendu par les Australiennes. Placées dans la première série, Lucile Tessariol, Assia Touati, Marina Jehl et Anastasiia Kirpichnikova, argentée mercredi soir sur 1500 m, ont nagé en 7 min 59 sec 98/100. Les Australiennes ont survolé les débats (7:45.63) en reléguant à plus de 6 secondes la concurrence, emmenée par les Hongroises et les Chinoises.

Léon Marchand 2e de sa série du 200m quatre nages

Déjà triple champion olympique, Léon Marchand s'est qualifié jeudi pour les demi-finales du 200 m quatre nages, dernière épreuve individuelle à son programme.

Au lendemain de sa folle soirée marquée par un doublé inédit 200 m papillon-200 m brasse, après avoir déjà remporté dimanche le 400 m quatre nages, le Français de 22 ans a signé le troisième chrono des séries en 1 min 57 sec 86. Il garde une marge de trois secondes sur son meilleur temps (1:54.82), réalisé en 2023 pour remporter les Mondiaux de Fukuoka.

Florent Manaudou facile vainqueur de sa série du 50 m nage libre

Le porte-drapeau français Florent Manaudou s'est parfaitement lancé ce jeudi, en remportant facilement sa série du 50 m nage libre. Autre nageur tricolore engagé, Maxime Grousset a lui terminé à la quatrième position de sa série, ce qui lui permet de se qualifier en 16e et dernière place pour le tour suivant.

© SEBASTIEN BOZON / AFP

Le judoka français Aurélien Diesse éliminé au deuxième tour

Aurélien Diesse a été éliminé au deuxième tour du tournoi de judo olympique (-100 kg) par l'Israélien Peter Paltchik, vainqueur du Français aux pénalités après plus de quatre minutes de prolongation, jeudi à Paris. À 26 ans, Diesse découvrait les Jeux olympiques. Il n'avait glané en tout et pour tout qu'une médaille internationale, en bronze en Grand Chelem, à Bakou en 2023.

Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo, éliminée elle aussi, dès son premier combat

Déception pour le judo français: Madeleine Malonga, vice-championne olympique à Tokyo en 2021, a été éliminée dès son premier combat en huitième de finale des Jeux de Paris (-78 kg). La Française de 30 ans, également championne du monde 2019, a été sèchement battue par ippon après une minute de combat par la Portugaise Patricia Sampaio.

#Paris2024 | ❌ C'EST TERRIBLE ! LA DÉSILLUSION POUR MADELEINE MALONGA !



La Française s'incline sur ippon pour son premier combat face à la Portugaise Patricia Sampaio



Suivez les Jeux Olympiques en direct : https://t.co/hHHwOiAOqkpic.twitter.com/8pjZBnxqVm — francetvsport (@francetvsport) August 1, 2024

Pas de médaille pour la France en aviron, après la 5e place de Ravera et Lunatti

Elodie Ravera-Scaramozzino et Emma Lunatti, dernières chances de médaille pour l'aviron français, ont terminé à la cinquième place de la finale du deux de couple des JO-2024, jeudi à Vaires-sur-Marne.

Ravera-Scaramozzino, 29 ans, et Lunatti, 26 ans, n'ont pas été en mesure de se mêler à la lutte pour les médailles dans une finale très relevée, remportée par les Néo-Zélandaises Brooke Francis et Lucy Spoors. Les Françaises, qui rament ensemble depuis seulement deux mois, ont coupé la ligne près de sept secondes (6:57.35) après les nouvelles championnes olympiques (6:50.45).

L'Equatorien Brian Daniel Pintado remporte le 20 km marche, premier titre de l'athlétisme

L'Equatorien Brian Daniel Pintado a remporté le 20 km marche jeudi, qui a ouvert les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Paris. Pintado (1h18:55) a devancé le Brésilien Caio Bonfim (1h19:09) et l'Espagnol Alvaro Martin (1h19:11). Les Français Aurélien Quinion et Gabriel Bordier ont terminé 9e et 24e.

Castryck, le sacre d'un prodige ?

Après l'impressionnant sacre de Nicolas Gestin en canoë, l'équipe de France de slalom peut doubler la mise grâce à un prodige de 19 ans, Titouan Castryck. Comme Gestin, le kayakiste a survolé les qualifications, signant mardi le meilleur temps des deux manches, pour reléguer son premier poursuivant à plus de trois secondes.

"Tout est remis en jeu jeudi, pas de prétention, pas de prise de tête. Il va falloir se remettre dans un bon état d'esprit", a-t-il insisté, tout en récusant les comparaisons avec Nicolas Gestin qui a été sacré champion olympique en réussissant un rarissime Grand chelem avec le meilleur temps dans chacune des quatre manches de la compétition.

Si son palmarès international est encore modeste (8e place des Mondiaux-2022), Castryck est depuis longtemps identifié comme un phénomène, capable de succéder à Benoit Peschier, le seul Français à avoir remporté le titre olympique en K1, en 2004.

Simone Biles pour le doublé

Deux jours après le titre de la compétition par équipes, la superstar américaine Simone Biles revient sur les tapis pour une deuxième médaille avec le concours général individuel, dont elle détient un titre olympique (2016) et six titres mondiaux. Elle pourra encore enrichir sa collection avec trois finales (sur 4) par agrès (samedi et lundi): saut, poutre et sol. Mais son staff a spécifié à la presse qu'il laissait à Biles le choix de s'aligner ou non, pour lui éviter toute pression.

Les quarts approchent en sports collectifs

Deux équipes des sports collectifs feront un pas décisif en cas de victoire : les Bleus du water-polo face à l'Australie, deux jours après leur victoire face au Japon. Comme les Bleues du handball, qui affrontent l'Angola.