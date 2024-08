Paris 2024 : tir à l'arc, handball, badminton... Il est désormais possible de faire du sport dans le RER

Tir à l'arc, handball, badminton... Avant de se rendre à une épreuve des Jeux olympiques, Léo et sa mère profitent d'un atelier de handball dans les couloirs du RER. "Ça fait du bien physiquement, on peut se dépenser. C'est toujours sympa de faire quelques minutes de sport. Le handball, ça faisait 25 ans que je n'en avais pas fait. C'est rigolo, on aura fait quelque chose de nouveau aujourd'hui", se réjouissent-ils.

Un "stadium" au milieu de la station

Depuis le début de la semaine, la RATP propose à ses voyageurs de profiter d'activités sportives à la station Auber, l'une des plus fréquentées de la capitale. En face de Léo et sa mère, se trouve Anthony. Il dirige l'atelier de badminton où des centaines de passants y participent chaque jour.

"À la fin de la journée, je me dis que c'est cool, que les gens se sont mélangés, amusés et que j'ai rempli ma mission. On a eu des joueurs allemands qui sont venus jouer avec des joueurs anglais, donc ça chambrait aussi un petit peu. C'est bonne ambiance, ce sont les Jeux", lance-t-il au micro d'Europe 1.

[#Paris2024] A tous les amateurs de sports, rdv du 30/07 au 2/08 puis du 3/09 au 6/09 en gare d’Auber @RER_A au #StadiumRATP ! Découvrez le handfit avec la @ffhandball, le tir à l'arc avec notre athlète #RATP Lucas Daniel, et le badminton avec la @FFBaD ➡️ https://t.co/K2wKAHxBxppic.twitter.com/Pd5Lxfe5Xf — Ligne 3 (@Ligne3_RATP) July 30, 2024

Chloé, 18 ans, est venue sur les conseils d'une amie et profite d'une initiation au tir à l'arc. "Ça pousse à rencontrer et à aller vers d'autres personnes pour jouer ensemble. Même si c'est court dans le temps, c'est toujours sympa comme animation", confie-t-elle. Des animations à retrouver à la station Auber du 30 juillet au 2 août puis du 3 au 6 septembre.