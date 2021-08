EN DIRECT - JO de Tokyo : face aux Russes, les handballeuses visent l'or

EN DIRECT

C'est la grande dernière. Après plus de quinze jours d'épreuves, les JO de Tokyo se clôturent dimanche par une ultime journée de compétition. L'occasion pour la France de terminer en beauté avec pourquoi pas l'or pour les handballeuses, qui vont tenter d'imiter leurs homologues masculins victorieux samedi, face aux Russes. Puis à 13 heures heure françaises, ce sera l'heure de la cérémonie de clôture. Suivez cette dernière journée en direct.

7h30 : "Bilan mitigé" pour les Français. La présidente du Comité olympique français (CNOSF), Brigitte Henriques, a qualifié le bilan de la délégation française de "mitigé" tout en souhaitant "surfer sur les sports co". "Le bilan est mitigé mais il faut saluer la très belle dynamique des sports collectifs depuis trois jours, on va surfer sur cette dynamique de réussite des sports collectifs", a-t-elle lancé depuis le club France au cours d'un point presse.

"On a eu des belles surprises, comme Cannone (champion olympique d'escrime, ndlr), des confirmations comme Clarisse (Agbégnénou)", a-t-elle ajouté. Alors qu'il reste une journée de compétition, la France a pour le moment décroché 32 médailles à Tokyo, dont 9 en or, 12 en argent et 11 en bronze.

6h45 : les Bleues du hand vont-elles décrocher l'or ? Les handballeuses françaises vont tenter de remporter la médaille d'or, le seul titre qui leur manque, face aux Russes (8 heures heure française). La veille, les handballeurs ont remporté le tournoi en battant les doubles champions du monde danois.

Ce que vous avez manqué cette nuit : les Norvégiennes en bronze en handball, les Américaines sacrées en basket. Les Norvégiennes n'ont laissé aucune chance à la Suède (36-19) pour décrocher la médaille de bronze du tournoi de handball. Favorite pour l'or, la Norvège avait perdu contre toute attente sa demi-finale contre l'équipe de Russie (27-26).

De leur côté, les basketteuses américaines ont été sacrées championnes olympiques pour la septième fois consécutive, en surclassant les Japonaises (90-75) en finale. Cette médaille d'or est la neuvième remportée par "Team USA" en onze participations aux JO.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Helal éliminé en demi-finale du keirin. Rayan Helal a été éliminé en demi-finale du tournoi de keirin de cyclisme sur piste. Le coureur de 22 ans était le dernier représentant tricolore dans la compétition. Il a terminé cinquième sur six de sa demi-finale. Or, seuls les trois premiers passaient en finale.

L'épreuve de keirin a été remportée par le Britannique Jason Kenny, qui a décroché à 33 ans la septième médaille d'or olympique de sa carrière. Chez les femmes, en vitesse individuelle, c'est la Canadienne Kelsey Mitchell qui a été sacrée.

Ce que vous avez manqué cette nuit : Eliud Kipchoge vainqueur du marathon. Le Kényan, cinq ans après Rio, a de nouveau remporté le marathon. En 2 h 08 min 38, il a devancé le Néerlandais Abdi Nageeye (2h09:58) et le Belge Bashir Abdi (2h10:00). Le Français Nicolas Navarro a réussi une énorme remontée pour terminer 12e (2h12:50). Morhad Amdouni, avec la tête de course jusqu'au 30e kilomètre, a fini 17e (2h14:33).