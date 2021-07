EN DIRECT - Euro : le Danemark ouvre déjà le score contre les Tchèques

La partie de tableau de tous les possibles dans cet Euro 2020. A 18 heures au stade olympique de Bakou, la République tchèque affronte samedi contre le Danemark. Un match ouvert entre deux attaquants prolifiques dans ce tournoi : le Tchèque Patrik Schick (4 buts) et le Danois Kasper Dolberg (2 buts). Puis, le match de la confirmation pour l'Angleterre qui jouera pour la première fois de la compétition hors de ses terres, au stade olympique de Rome à 21 heures face à l'Ukraine. Si les Three Lions ont les moyens de se diriger tout droit vers la finale, ils devront se méfier de l'équipe ukrainienne qui joue sous la direction de la légende du pays Andrey Chevtchenko.

Les vainqueurs de ces deux rencontres se retrouveront en demi-finale de l'Euro.

Les informations à retenir : Le Danemark mène 1-0 contre la République grâce à Delaney (5e)

L'Angleterre part favorite face à l'Ukraine à 21h

Aucun supporter anglais à Rome en raison du contexte sanitaire

République tchèque-Danemark, quart de finale ouvert

Peu de spécialistes de foot auraient misé sur la présence de ces deux nations en quarts de finale. La République tchèque et le Danemark s'affrontent en Azerbaïdjan pour une place en demi-finale de l'Euro 2020. Un stade de la compétition qu'elles n'ont plus revu depuis les années 1990. Forte de sa démonstration tactique face aux Pays-Bas (victoire 2-0), la Tchéquie peut s'appuyer sur l'efficacité de son attaquant et révélation du tournoi, Patrik Schick. Le Danemark, lui, impressionne depuis les deux dernières rencontres où les partenaires du Niçois Kasper Dolberg ont marqué huit buts. Tout est permis donc dans ce quart de finale.

L'Angleterre inarrêtable jusqu'à la finale ?

Cette partie de tableau semble être faite sur mesure pour les Anglais. En compagnie de l'Ukraine, la République tchèque et le Danemark, l'Angleterre peut vraiment saisir l'occasion de rejoindre la finale de l'Euro 2020. La performance des partenaires de Harry Kane contre l'Allemagne en huitièmes de finale (victoire 2-0) l'autorise à endosser le costume de favori, avec un dernier carré disputé chez elle à Wembley. Toutefois, l'Ukraine d'Andrey Chevtchenko affiche un visage séduisant depuis le début de la compétition. Sa qualification à la toute fin de la prolongation contre la Suède en huitièmes en fait un adversaire coriace pour les "Three Lions". D'ailleurs, c'est le seul match du tournoi que les Anglais ne disputeront pas à Londres, mais au stade olympique de Rome.

Des Anglais sans supporters à Rome

En plus de jouer son quart de finale en dehors de chez elle, en Italie à Rome, l'Angleterre disputera ce match sans ses supporters. La Fédération anglaise a renoncé aux 2.500 places auxquelles elle avait droit et a invité ses fans à ne pas se déplacer en raison des restrictions de voyages avec l'Italie, dues au contexte sanitaire actuel.

LIRE AUSSI - Euro : la fédération anglaise déconseille à ses fans de se rendre à Rome pour le quart de finale

Une ambiance donc totalement différente du huitième de finale contre l'Allemagne, pendant lequel la sélection anglaise avait été poussé par ses 40.000 supporters à Wembley. Il s'agira d'un nouveau test pour les "Three Lions".