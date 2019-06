EN DIRECT - Coupe du monde féminine : les Bleues face à l'ogre américain

L'ESSENTIEL EN DIRECT

Vendredi soir, à partir de 21 heures, l'équipe de France dispute l'une des rencontres les plus importantes de son histoire face aux États-Unis, en quarts de finale de la Coupe du monde féminine. La sélection américaine s'avance en favorite au Parc des Princes, mais les Bleues veulent créer l'exploit et maintenir l'espoir de broder une première étoile sur leur maillot, un an après le second sacre de leurs homologues masculins. Un défi de taille pour les joueuses de Corinne Diacre, portées par un public de plus en plus nombreux depuis le début de la compétition, il y a trois semaines. Europe 1 vous propose de suivre la rencontre en direct.

Les infos à retenir : La France affronte les États-Unis vendredi soir au Parc des Princes à 21 heures

Les Bleues veulent accéder au dernier carré, qu'elles n'ont atteint qu'une seule fois, en 2011

Un nouveau record de téléspectateurs pourrait être battu pour ce match

Le point sur les Bleues : un match attendu de longue date

Elles l'avaient coché depuis le tirage au sort de la compétition, en décembre dernier : en terminant premières de leur groupe abordable, les Bleues avaient une grande chance de rencontrer les États-Unis, elles aussi pressenties pour terminer en tête de leur poule, lors de ce quart de finale. Sans (grande) surprise, les deux équipes se retrouvent donc vendredi soir, au Parc des Princes. Et pour les joueuses de Corinne Diacre, la concentration est maximale avant ce choc. "On a tout à prouver. On n'a encore rien gagné (…) C'est une bonne pression car ce sont des matches comme ça qu'on veut vivre dans une carrière, on est motivées à 200%", a expliqué la capitaine Amandine Henry, jeudi.

Le point sur les Américaines : favorites parmi les favorites

Si une victoire sera perçue comme un authentique exploit pour les Bleues, un succès américain n'aurait, dans le fond, rien de bien étonnant. Première nation mondiale, tenante du titre… La Team USA endosse le costume de large favori, alors même que les Bleues sont à domicile. Pour tenir leur rang, les États-Unis peuvent avant tout compter sur son attaque prolifique, avec Alex Morgan, Megan Rapinoe et Carli Lloyd, entre autres atouts.

Le point sur l'ambiance : chaud, chaud, chaud !

Sur la pelouse du Parc des Princes, au moment du coup d'envoi, à 21 heures, il fera encore 29°C. Une chaleur difficile à supporter pour les 22 actrices de cette rencontre, qui a lieu en pleine canicule. Et la température va encore monter avec des tribunes remplies : le match va se disputer à guichets fermés avec pas moins de 48.000 spectateurs attendus, dont 30.000 Français et 10.000 Américains. Un nouveau record de téléspectateurs pourrait d'ailleurs être battu, après les 12 millions de Français derrière leur écran ou dans les bars pour France-Brésil, dimanche.