EN DIRECT - Ballon d'Or : Gavi meilleur jeune, Alexia Putellas récompensée

Andriy Shevchenko a remis le trophée à Alexia Putellas. La joueuse du Barça réalise le doublé après le Ballon d'or reçu en 2021. Le meneuse du club balugrana devance notamment Aitana Bonmati, Sam Kerr, Beth Mead, Lena Oberdorf.

Petite désillusion, la Française Wendie Renard se classe seulement à la 8e place au classement général.

Premier prix Socrates

Le nouveau prix Socrates est décerné à Sadio Mané. Créé cette année, il récompense un footballeur engagé en-dehors du football. Sans surprise c'est Rai, ancien joueur du PSG et frère de Socrates, qui a remis ce premier trophée.

Le Sénégalais est notamment récompensé pour son action dans son pays avec la construction d'hôpitaux et d'écoles.

Les dernières places du Top 10 du Ballon d'Or viennent d'être dévoilées. Le Norvégien Erling Haaland se classe à la 10e place, devant les deux joueurs du Real Madrid Vinicius (9e) et Luka Modrić.

Les temps forts : -Alexia Putellas, joueuse du FC Barcelone, remporte le Ballon d'Or féminin -Le Sénégalais Sadio Mané a remporté le premier prix Socrates, pour son engagement social et caritatif dans son pays -Le Barcelonais Gavi remporte le Trophée Raymond Kopa de meilleur jeune joueur. Il succède à un autre Espagnol, Pedri -Le ténor italien Andre Bocelli a ouvert la cérémonie avec une représentation sur scène forte en émotions -Esteban Ocon, pilote Français de Formule 1, était en charge de transporter le Ballon d'Or à l'intérieur du Théâtre du Châtelet -Les trois favoris Robert Lewandowski, Sadio Mané et Karim Benzema sont arrivés à la cérémonie -Zinédine Zidane, le dernier Français à avoir obtenu le Ballon d'Or (1998), est arrivé au Théâtre du Châtelet -Karim Benzema est le principal favori pour succéder à Lionel Messi

Le Trophée Kopa

Le Barcelonais Gavi remporte le Trophée Raymond Kopa. Du haut de ses 18 ans, le protégé de Xavi est élu meilleur jeune joueur de l'année. Il succède à son compatriote Pedri sacré en 2021. Le Trophée a été remis par l'ancien footballeur et international Brésilien, Ronaldo.

Le milieu a déjà joué 60 matchs toutes compétitions confondues avec le Barça. Il devance Bellingham, Musiala, Nuno Mendes et Eduardo Camavinga.

La cérémonie est ouverte

Didier Drogba et Sandy Héribert, les deux maîtres de cérémonie, sont entrés sur la scène du théâtre du Chatelet. Le premier prix, le Trophée Kopa va être remis par l'ancien footballeur Ronaldo.

La cérémonie a démarré. Le ténor italien Andrea Bocelli ouvre la cérémonie avec une représentation forte en émotions. Il se produit devant un écran géant sur lequel défilent les photos des différents lauréats depuis la création du Ballon d'Or. La première récompense remise sera celle du meilleur jeune avec le Trophée Kopa. Ce sera ensuite au tour du Ballon d'Or féminin, puis du Trophée Yachine (meilleur gardien). La remise du Ballon d'Or clôturera la soirée.

Esteban Ocon amène le Ballon d'Or

Le trophée du Ballon d'or est amené par Esteban Ocon, pilote de Formule 1 de l'écurie Alpine.

Le trophée était solidement accroché sur la voiture de course à bord de laquelle Esteban Ocon est arrivé. Vêtu de sa combinaison officielle, il a porté le Ballon d'or sur le tapis rouge déroulé pour l'occasion.

Karim Benzema et Kylian Mbappé sont arrivés

Karim Benzema est arrivé au Théâtre du Châtelet. Le joueur du Real Madrid a réagi en arrivant : "Je suis content, très content d’être là. Je suis fier d’être là déjà, juste parce que c’est la première fois. Donc après... voilà on verra. On va kiffer le moment, a souri le buteur lors de son passage sur le tapis rouge. [Un moment fort dans la saison?] Je relèverais toute la saison, je n’ai pas un match en particulier parce qu’on a fait beaucoup de matchs de très haut niveau. Mais au final je dirais la victoire en Ligue des champions. [Qu’est-ce qui vous traverse l’esprit?] Tout, tout tout. Depuis tout petit, depuis que j’ai commencé le foot. Maintenant on verra mais je suis très content d’être ici."

L'autre Français également finaliste, Français Kylian Mbappé est aussi sur place. Le joueur du Paris Saint-Germain qui a traversé des derniers jours difficiles est assuré d'être dans le Top 10 mais il ne fait pas parti des trois grands favoris. Le titre devrait se jouer entre le Polonais Robert Lewandowski, le Sénégalais Sadio Mané, et le Français Karim Benzema.

Le trophée à bord d'une F1

Petite surprise de cette cérémonie, le Ballon d'Or sera accompagné par une voiture de Formule 1, une Alpine. La voiture de la firme française se trouve à proximité du dépôt des joueurs. Tandis que le salon du mondial automobile de Paris bat son plein, la marque de voitures sportives, Alpine est le nouveau partenaire officiel du Ballon d’or.

Le pilote de Formule 1, Pierre Gasly est d'ailleurs présent à la cérémonie.

La liste des joueurs du Top 10

Les 10 joueurs encore en lice pour remporter le Ballon d'Or sont : Karim Benzema, Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Luka Modric, Mohamed Salah, Vinicius Jr. Le classmeent de la 30e à 11e place est déjà connu. Les joueurs encore dans la course au trophée connaîtront leur classement à partir de 20 heures.