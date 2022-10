Karim Benzema, nouveautés, autres récompenses : ce qu'il faut savoir pour la 66e édition du Ballon d'Or

C'est le rendez-vous tant attendu chaque année. Le Ballon d'Or, qui élit le meilleur joueur de football, a été créé en 1956, en partenariat avec le magazine France Football. Une fois n'est pas coutume, cette 66e édition fait peau neuve avec de nombreuses nouveautés, à commencer par une réforme de taille. Les joueurs ne sont plus récompensés pour leurs performances sur une année civile, c'est désormais le calendrier de la saison sportive qui est pris en compte, soit la saison 2021-2022.

Le début de la saison 2022-2023 est donc exclu des critères de sélection. Autre changement majeur, les critères d'attribution changent aussi. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère principal, devant "l’aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play".

Le jury évolue également. Il n'y a désormais plus que 100 votants contre 170 auparavant. Il s'agit de 100 journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa. Le Ballon d'Or féminin est quant à lui constitué d'un jury de 50 membres.

Benzema favori ?

Et la France pourrait triompher cette année. Annoncé comme faisant partie des grands favoris, Karim Benzema pourrait devenir le cinquième Français à obtenir ce trophée tant convoité dans le monde du football. Pour rappel, le Ballon d’Or a déjà été remporté par Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991) et le dernier en date, Zinédine Zidane (1998).

Quatrième de ce même trophée en 2021, celui qu'on surnomme "El nueve" de par son numéro 9 porté dans son club, est l'auteur d'une saison 2021-2022 performante. Avec 44 buts en 46 matches joués et un titre de meilleur buteur de la dernière Ligue des champions, les statistiques de l'attaquant du Real Madrid sont à la hauteur d'un Ballon d'Or.

Face à lui figurera notamment le capitaine de la sélection polonaise Robert Lewandowski, qui évoluait la saison dernière au Bayern Munich en Allemagne et qui a rejoint les rangs du FC Barcelone cet été. Autre adversaire direct de Karim Benzema au titre de meilleur joueur, Sadio Mané, vainqueur de la Coupe d’Afrique avec le Sénégal et qui évolue désormais au Bayern Munich.

Les autres récompenses

En plus du Ballon d’Or chez les hommes, d'autres trophées seront remis lors de cette soirée. Parmi eux, le Trophée Kopa qui récompense le meilleur jeune joueur de la saison, âgé de moins de 21 ans. Créé en 2018, Kylian Mbappé avait remporté la première édition. L'espagnol Pedri en est le tenant du titre. Parmi les nommés cette année figure notamment Eduardo Camavinga, le milieu de terrain français du Real Madrid.

Autres récompenses, le Trophée Yachine qui élit le meilleur gardien, ou encore le Ballon d’Or féminin seront décernés. Le trophée Gerd Müller fait la part belle au meilleur buteur de la saison.

Pour cette 66e édition, une nouvelle récompense, le "Prix Socrates", sera réservé aux footballeuses et footballeurs engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.