Effet Léon Marchand, pluie de médailles... Comment les JO de Paris 2024 boostent les paris sportifs

Le nageur français Léon Marchand n'explose pas uniquement les chronos dans les bassins olympiques. Le quadruple médaillé d'or aux JO de Paris 2024 fait également s'envoler les mises sur les sites de paris sportifs. Ces dernières atteindront 360 millions d'euros d'ici à dimanche, soit trois fois plus qu'à Tokyo, selon les chiffres de l'Autorité nationale des jeux. Sur les courses du prodige tricolore, 450.000 paris ont été déposés. Du jamais-vu. Avec 4 millions d'euros à lui tout seul, Léon Marchand a ressemblé les trois quarts des paris sur la natation.

Au-delà de l'exemple du nageur toulousain, l'engouement autour des Jeux et la pluie de médailles récoltées par la délégation française expliquent également ce boom des paris sportifs. Et puis, contrairement à Tokyo en 2021, pas de décalage horaire pour les joueurs français.

Les organisateurs de Paris 2024 vont en bénéficier

Cette augmentation n'est donc pas une surprise, mais ces chiffres dépassent tout de même les estimations établies il y a un mois par l'Autorité nationale des jeux. S'il était possible de parier sur 32 sports différents, la force de l'habitude a permis au football et au tennis de générer davantage de mises.

Certaines disciplines avaient, elles, fait le choix de ne pas figurer sur la liste des sports sur lesquels il est possible de miser. C'est le cas de l'équitation, du surf, du skateboard ou encore du plongeon et de la gymnastique rythmique. Dans le monde, ce sont près de 10 milliards de dollars pariés qui sont attendus, là aussi bien au-dessus de Tokyo. Et pour la première fois, les organisateurs des Jeux vont en bénéficier puisque Paris 2024 va toucher 2 % du total des mises.