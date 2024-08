À Paris, des ateliers de prévention sur les dangers des paris sportifs

Les 18-24 ans sont particulièrement ciblés par les publicités incitant aux paris sportifs. Dans ce contexte, le Centre d'information et de Documentation Jeunesse organise cet été à Paris des ateliers de prévention dans le cadre des J.O.

"L'illusion de l'expertise"

L'objectif de l'atelier, animé par Élisabeth Gois du Centre d'information jeunesse, est ne pas donner de leçons de morale sur l'envie de jouer, mais montrer de quelle façon les sites des paris sportifs peuvent faire naître une addiction. Une poignée de jeunes âgés de 19 à 24 ans l'écoutent autour d'une table et réagissaient à ses propos.

"Même si on est connaisseur, il n'y a pas plus de chance de gagner et de remporter son pari. C'est l'illusion de l'expertise", explique-t-elle. Une information qui surprend Anis, âgé de 19 ans : "Le sport, en l'occurrence le foot, c'est quelque chose d'assez accessible. Donc, on se dit qu'on s'y connait alors qu'on peut très bien perdre son argent".

Un marketing agressif

Puis Elisabeth leur montre une publicité interdite de diffusion à la télé : "Elle présente le pari sportif comme un moyen de changer de catégorie sociale. Bien sûr, c'est faux". Chérifa, 20 ans, n'avait pas conscience de ce marketing agressif qu'il l'a ciblé : "Je m'en rendais pas compte. Mais c'est vrai que je vois beaucoup même de la communication sur les réseaux sociaux pour ce genre de choses. Il y a même des influenceurs qui incitent leur communauté à parier. J'ai des amis qui sont dedans et qui le vivent très mal et qui sont sous médicaments. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux".

Dépression, endettement, isolement... les joueurs de moins de 25 ans sont ceux qui ont le plus de risque de rentrer dans cet engrenage.