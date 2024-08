«Une énorme fierté» : aux JO, les Toulousains font vibrer la France, la ville rose voit la vie en or

Léon Marchand fait le grand bonheur des habitants de Toulouse. Originaire de la ville rose, le jeune nageur de 22 ans enchaîne les victoires depuis le début des Jeux. Et mieux encore, il n'est pas le seul Toulousain à briller à Paris.

Teddy et Hugo, supporters de l'équipe de France et de Léon Marchand, s'étaient donné rendez-vous dans une guinguette pour suivre la finale du relais masculin, dimanche soir. "Toute la course, ils ont maintenu un tempo incroyable. On pensait qu'ils allaient avoir l'or. Mais la Chine a été au-dessus", confesse Teddy au micro d'Europe 1. "Ça reste une médaille. Il faut bien qu'il change. S'il n'avait que de l'or, ce serait un peu trop redondant", plaisante-t-il. "Une médaille sur cette épreuve, c'est déjà très bon", juge pour sa part Hugo.

D'autres Toulousains sur le point de briller ?

Autre satisfaction pour les deux compères, l'accumulation des bonnes performances toulousaines depuis le début des JO Avec notamment la médaille d'or pour Antoine Dupont au rugby à sept et les cinq médailles olympiques de Léon Marchand. "C'est une énorme fierté. On a l'impression que ce sont des gens comme nous qui réussissent et donc ça fait plaisir", poursuivent les jeunes hommes.

Et la capitale occitane pourrait de nouveau briller grâce à ses athlètes en boxe. Billal Bennama chez les moins de 51 kilos et Sofiane Oumiha chez les moins de 63,5 kilos sont tous les deux qualifiés en finale.