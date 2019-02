Edinson Cavani blessé : "Super difficile qu'il joue" contre Manchester, reconnaît Thomas Tuchel

"Il y a encore des examens, mais ça va être super difficile pour qu'il puisse jouer" à Manchester United dans deux jours, a reconnu dimanche matin l'entraîneur du Paris Saint-Germain Thomas Tuchel sur TF1 à propos du buteur Edinson Cavani, sorti blessé contre Bordeaux la veille en championnat.

"On a toujours espoir mais les premiers examens ne sont pas bons". "Il n'y a pas de bonnes nouvelles pour Edi ce matin. Il y a encore des examens aujourd'hui à notre centre d'entraînement. Le club s'exprimera un peu plus tard, mais à mon avis les nouvelles ne vont pas être très bonnes", a prévenu l'entraîneur allemand dans l'émission Téléfoot. "Il y a un très petit espoir... On a toujours espoir mais les premiers examens ne sont pas bons", a-t-il indiqué.

"Marco Verratti peut jouer et il va jouer". En revanche, Thomas Tuchel s'est montré optimiste pour le milieu Marco Verratti qui a retrouvé les terrains contre Bordeaux après une entorse à la cheville gauche. "Verratti, il peut jouer et il va jouer", a dit l'entraîneur allemand. Le PSG se déplace mardi à Manchester United en 8e de finale aller de la Ligue des champions, sans son joueur vedette Neymar, blessé jusqu'à début avril, et probablement sans son buteur Cavani, touché à la jambe droite samedi soir en marquant un penalty très puissant contre Bordeaux.

"Je suis inquiet parce qu'on manque de joueurs clés, a expliqué Tuchel. Pour les matchs décisifs en Ligue des champions, c'est absolument nécessaire de jouer avec des joueurs clés avec beaucoup d'expérience".