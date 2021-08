Du bronze et le carton plein des sports collectifs : le résumé de la journée des Bleus

De belles émotions et des déceptions : une nouvelle journée riche en rebondissements mardi pour la délégation tricolore aux Jeux olympiques de Tokyo. Les cyclistes spécialistes de la vitesse sur piste ont d'abord offert une nouvelle médaille de bronze à la France en remportant le match du classement contre l'Australie. Autres succès, le sans faute des handballeurs, basketteurs et volleyeurs tricolores qui se hissent tous les trois en demi-finales de leur tournoi olympique. En revanche, le perchiste Renaud Lavillenie, diminué, n'a pas réussi à arracher une médaille en finale du saut à la perche. La France repasse en 8e place au tableau des médailles, dépassée par l'Allemagne qui compte huit titres olympiques.

Les pistards sauvent la mise pour le cyclisme français avec le bronze

Il n'y aura pas de zéro pointé pour le cyclisme tricolore grâce aux pistards ! Les Français Florin Grengbo, Rayan Helal et Sebastien Vigier ont remporté la médaille de bronze de l'épreuve de vitesse par équipes du cyclisme sur piste. Les Français ont devancé les Australiens dans le match de classement pour prendre la troisième place du concours, remporté par les Pays-Bas en finale face à la Grande-Bretagne. Les pistards tricolores décrochent ainsi la première médaille du cyclisme français dans ces JO de Tokyo, la 24e dans l'escarcelle de la délégation.

Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Rayan Helal reçoivent leur médaille de bronze de la vitesse par équipes !



C'est la 24e breloque décrochée par la délégation #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/7FTB8PqpV0 — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

L'incroyable triplé des sports collectifs en quarts de finale

La France compte trois équipes masculines en demi-finales de leur sport collectif ! Un total impressionnant et inédit pour la France grâce à l'exploit des volleyeurs, victorieux de la Pologne, double championne du monde en titre, dans la manche décisive (3-2). Menés 1-0, puis 2-1, Earvin Ngapeth et ses partenaires ont renversé à la situation pour assommer les Polonais, fébriles en fin de match. Les Bleus joueront contre l'Argentine jeudi en demi-finales. C'est la première fois que l'équipe de France de volley se hisse à ce stade de la compétition.

Peu avant, les basketteurs français ont également validé leur ticket pour les demi-finales. Les Bleus ont battu l'Italie après s'être faits peur en fin de match en quarts de finale (84-75) et continuent de rêver à une médaille olympique. Pour cela, il faudra battre la Slovénie de la star de la NBA, Luka Doncic, jeudi. Un match à la portée d'Evan Fournier (21 points) et de Rudy Gobert (22 points) qui ont fourni encore une énorme prestation mardi.

Exceptionnel dunk 360° dans les dernières secondes de la part du géant Rudy Gobert

La France va rencontrer la Slovénie de Luka Doncic en 1/2 finale

▶️ Suivez les J.O. en direct - https://t.co/oQuEFfAwUc#JeuxOlympiques#Tokyo2020pic.twitter.com/3BNaRN3cpM — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Enfin, sans surprise, les handballeurs français ont été les premiers tricolores à se qualifier en demi-finales après leur large victoire contre le Bahreïn, cette nuit (42-28). Nikola Karabatic et ses coéquipiers se tournent désormais vers l'Égypte, vainqueur contre toute attente de l'Allemagne en début d'après-midi (31-26). Les vice-champions olympiques français ont toutes les qualités pour se hisser en finale du tournoi des JO de Tokyo.

La désillusion pour Renaud Lavillenie, sans médaille

Seul représentant tricolore en finale du saut à la perche, Renaud Lavillenien'a pas réussi à accrocher une place sur le podium et quitte donc les Jeux de Tokyo sur une énorme déception. En cause : une blessure contractée à la cheville droite lors de son échauffement avant le début du concours. Le Clermontois de 34 ans, qui visait une troisième médaille olympique de suite, a échoué à deux reprises à 5,92 m après avoir décidé de nombreuses impasses. Le perchiste, 8e à l'arrivée, est tout de même resté sur la piste pour encourager le Suédois Armand Duplantis, champion olympique, qui tentait de battre son record du monde. Bel état d'esprit.

❌ Pas de miracle pour Renaud Lavillenie qui ne parvient pas à passer les 5,92 m !



Il n'y aura pas de troisième médaille olympique pour l'Auvergnat, trop diminué physiquement pour lutter #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/HlGLA5fwXf — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Alexandra Tavernier au pied du podium, Martinot-Lagarde en demi-finales du 110 m haies

En l'espace de quelques minutes, le clan français a connu deux grandes déceptions. Après Renaud Lavillenie, c'est Alexandra Tavernier qui a raté le podium d'une marche en finale du lancer du marteau, terminant à la 4e place avec un jet à 74,41 m. La Haut-Savoyarde réalise ainsi sa meilleure performance olympique, après sa 11e place à Rio. Prometteur pour Paris 2024.

Une quatrième place pour Alexandra Tavernier qui termine au pied du podium de la finale du lancer de marteau (74,41 m) !



La Polonaise Wlodarczyk, à 78,48 m, aligne un troisième sacre olympique #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/OjL5y8O2Tq — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Toujours en athlétisme, le Français Pascal Martinot-Lagarde s'est qualifié pour les demi-finales du 110 m haies. Le coureur de 29 ans a réalisé le meilleur chrono de sa saison en 13"37 et a fini en deuxième position de sa série. L'autre performance tricolore provient d'Aurel Manga, premier de sa course après avoir battu son record personnel, en 13"24. Deux Français bien au rendez-vous sur le 110 m haies. Sur le 5.000 m, si Hugo Hay s'arrête en demi-finale, le clan français comptera un représentant en finale avec Jimmy Gressier, 9e de sa série et repêché au temps.

Le 1.500 m sera aussi représenté côté français avec la qualification d'Azeddine Habz en finale de l'épreuve. Chez les féminines, Amandine Brossier a réussi une belle performance en se classant deuxième de sa série du 400 m et se hisse en demi-finales. En revanche, c'est terminé pour les trois Français engagés en triple saut : Benjamin Compaoré, Jean-Marc Pontvianne et Melvin Raffin ne verront pas la finale du concours.

Les frères Mawem assurent en escalade

Pour la première apparition de l'escalade aux Jeux olympiques, les frères Mawem ont régalé avec une première et une troisième place en qualification du combiné vitesse. Bassa et Mickael ont respectivement terminé leur parcours en 5"45 et 5"95. Puis, Mickael Mawem a terminé en tête sur l'épreuve des blocs. Cependant, les Français sont passés à côté de l'épreuve du combiné difficulté et Bassa Mawem s'est même blessé au biceps. Ils gardent tout de même leur chance de remporter une médaille. Pour cela, il faudra performer jeudi pour la finale.

Ça sent bon pour nos Français ! Mickaël Mawem termine 1er de l'épreuve de bloc, il prend la tête du classement général Bassa Mawem, son frère, est 3e. Il faut faire partie du top 8 pour accéder à la finale.



Suivez la dernière étape en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/DxB4Yy2BCA — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Des résultats décevants en voile et en canoë

En voile, déception pour Manon Audinet et Quentin Delapierre qui terminent 4e de l'épreuve mixte. En voile 49er FX, les Français terminent loin du podium en 8e position, tout comme l'équipe féminine du canoë qui finit elle à la 7e place de la course en ligne. Autre résultat aquatique : en natation synchronisée, les Françaises Laura et Charlotte Tremble se sont classées 8e de l'épreuve en duo, et vont pouvoir se présenter en finale.

Super spectacle de nos Françaises Charlotte et Laura Tremble ! Avec cette prestation, elles sont 8ème et nagent vers la finale ! #JeuxOlympiques#Tokyo2020



Suivez les JO en direct ▶ https://t.co/oQuEFfAwUcpic.twitter.com/BMkDrPOUwg — francetvsport (@francetvsport) August 3, 2021

Le Tribunal arbitral du sport rejette le recours concernant Mourad Aliev

Pas de miracle pour Mourad Aliev. Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté mardi la demande du boxeur français qui contestait sa disqualification lors d'un combat chez les +91 kg aux JO de Tokyo, a annoncé le Comité national olympique et sportif français (CNOSF). Le CNOSF et la fédération ont de nouveau assuré Aliev "de leur soutien" et le comité olympique a ajouté qu'il soutiendrait "la mise en place de l'assistance vidéo sur les combats de boxe" dans la perspective des JO-2024 à Paris. Mourad Aliev avait été disqualifié par les juges en raison de supposés coups à la tête du Britannique Frazer Clarke lors du combat en quarts de finale.