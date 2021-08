JO de Tokyo : Lavillenie trop diminué, Duplantis champion olympique à la perche

La douleur était trop forte pour Renaud Lavillenie. Diminué par une blessure et touché suite à une chute à l'entraînement, le perchiste tricolore a échoué à conquérir une nouvelle médaille olympique, mardi aux Jeux de Tokyo. Le champion olympique 2012 et vice-champion 2016 a échoué à franchir 5,92 m, terminant huitième du concours.

Le Suédois Armand Duplantis, recordman du monde, a lui été sacré champion olympique. Duplantis, 21 ans, roi incontesté de la perche depuis deux saisons, est le seul à avoir franchi 6,02 m pour devancer l'Américain Christopher Nilsen (5,97 m) et le Brésilien Thiago Braz, champion olympique 2016 (5,92 m). Le Suédois a même été tout proche de battre son propre record du monde.

Battu une seule fois ces deux dernières saisons

Duplantis, né aux Etats-Unis mais qui concourt pour la Suède, pays de sa mère, est devenu champion d'Europe en 2018 à 19 ans, vice-champion du monde en 2019, puis recordman du monde en 2020 avec 6,17 puis 6,18 m en février 2020. Il n'a été battu qu'une seule fois en 29 concours ces deux dernières saisons, dont 19 achevés à plus de 6 mètres.

Le prodige suédois a commencé l'année sur des bases élevées. Il a survolé la saison en salle avec quatre meetings à plus de six mètres et la meilleure performance mondiale (6,10 m), une barre de nouveau passée en extérieur en juin à Hengelo (Pays-Bas). A Tokyo, il a dégagé une belle assurance à chacun de ses sauts. Après une entrée à 5,55 m puis un saut à 5,80, le Suédois a joué avec les nerfs de ses adversaires en faisant l'impasse à 5,87 m. Nilsen et Braz eux, assuraient la médaille en franchissant cette barre, mais devaient ensuite s'avouer vaincu devant Duplantis, seul au monde à partir de 6,02 m.