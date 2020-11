Disparition de Maradona : "Il était beau à voir jouer", salue Noël Le Graët

TÉMOIGNAGE

"Un joueur impressionnant, peut-être le meilleur, qui a fait des choses techniquement invraisemblables." C'est le souvenir que gardera Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, de Diego Maradona, l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire décédé d'un arrêt cardiaque à l'âge de 60 ans mercredi. "Il était beau à voir jouer", a ajouté l'ancien président de l'En avant Guingamp, mercredi au micro d'Europe 1.

Un joueur "capable de dribbler quatre, cinq, six joueurs"

"C'est un dribbleur hors pair... Regardez un certain nombre de ses buts, il a été capable de dribbler quatre, cinq, six joueurs et de marquer !" Grâce à ses prouesses, le joueur offensif avait permis la victoire de sa sélection, l'Argentine, à la Coupe du monde 1986. Il avait aussi remporté deux titres de champion d'Italie avec Naples.

"Un personnage atypique"

Mais la vie de Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 dans la province de Buenos Aires, a également été rythmée par de nombreux problèmes de santé, dont certains liés aux excès en tous genres qui l'ont parfois fait flirter avec la mort. En 2000, il avait eu une crise cardiaque à la suite d'une overdose dans la cité balnéaire uruguayenne de Punta del Este. Il avait ensuite dû suivre une longue cure à Cuba.

"C'est un personnage atypique, très atypique bien évidemment", reconnaît ainsi Noël Le Graët. "Mais si on ne juge que le footballeur, il fait partie des meilleurs, des tout meilleurs."