DIRECT - Euro : l'Espagne égalise contre la Croatie

C'est le début de la deuxième partie des huitièmes de finale de l'Euro 2020. La Croatie affronte l'Espagne dans un match qui semble très ouvert en fin d'après-midi (18 heures) au Parken Stadium de Copenhague. Le vainqueur de ce huitième jouera en quarts de finale contre le vainqueur de l'opposition entre la France et la Suisse, à suivre à partir de 21 heures à l'Arena nationale de Bucarest. Rappelons que dans cette partie du tableau final, la Belgique d'Eden Hazard a vaincu avec grande difficulté le Portugal de Cristiano Ronaldo dimanche soir à Séville (1-0). Les Belges retrouveront l'Italie au tour suivant.

Les informations à retenir : L'Espagne et la Croatie sont à égalité 1-1 à la pause

Les Bleus jouent contre la Suisse à 21h

Adrien Rabiot pourrait être titularisé en "piston gauche" dans un 3-5-2

Les deux vainqueurs du jour se rencontreront en quarts de finale

L'Espagne et la Croatie à égalité, l'énorme bourde d'Unai Simon

L'Espagne, largement dominatrice face à la Croatie, est pourtant tenue en échec à la pause (1-1). La faute à une incroyable bévue d'Unai Simon, le jeune gardien espagnol, qui a manqué son contrôle sur une passe en retrait anodine et a laissé la balle entrer dans les filets à la 20e minute. Malgré ce coup dur, la Roja s'est remise à l'attaque et a finalement trouvé la faille sur une action confuse. Après plusieurs tirs repoussés par le gardien et la défense croatie, Pablo Sarabia est parvenue à reprendre à bout portant, dans la surface, pour égaliser juste avant la pause (38e). L'attaquant du PSG confirme ainsi sa bonne forme dans cet Euro.

Les Bleus défient la Suisse avec des incertitudes

En soirée, l'équipe de France jouera contre la Suisse à Bucarest à 21 heures. Si les Bleus partent favoris, beaucoup d'incertitudes demeurent dans leur rang. Les blessures de Lucas Digne, Lucas Hernandez et Jules Koundé obligent le sélectionneur Didier Deschamps à revoir sa composition, sans doute en adoptant une tactique à trois défenseurs centraux. Les joueurs français restent toutefois sur une bonne phase de groupes, avec une première place dans le "groupe de la mort".

Mais les Suisses sont également sur une bonne lancée. Meilleur troisième, certes, avec quatre points dans le groupe A, la sélection suisse a brillé dans son dernier match de poule contre la Turquie (3-1). Un homme va retenir particulièrement l'attention des Bleus : le meneur de jeu Xherdan Shaqiri, auteur d'un triplé dans ce dernier match. Les retrouvailles entre les deux nations sont très attendues à Bucarest.