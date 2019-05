Deux champions du monde font leur entrée dans le Robert Illustré

Une ligne de plus à leur palmarès. Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, tous deux champions du monde avec l'équipe de France l'an passé, s'apprêtent à faire leur entrée dans le Robert Illustré 2020, révèle lundi soir Le Parisien. Ils rejoignent ainsi Raymond Kopa, Michel Platini et Zinédine Zidane, ou encore Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar.

La petite erreur dans la notice de Mbappé. À noter, la petite erreur factuelle concernant la notice de Mbappé, 20 ans tout juste : "Footballeur français (né en 1998). Attaquant à Monaco puis au Paris Saint-Germain, il intègre en 2018 l'équipe de France avec laquelle il remporte la Coupe du monde", est-il écrit. Or, c'est bien en 2017, le 25 mars contre le Luxembourg plus précisément, que le natif de Bondy a fait ses premiers pas sous le maillot bleu.

Pas de faute pour Antoine Griezmann, en revanche. L'attaquant de l'Atlético de Madrid trône fièrement entre les mots "grièvement" et "griffade". Honneur supplémentaire : il a même droit à sa photo en couverture. L'édition du Robert Illustré sera disponible le 16 mai prochain.