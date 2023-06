Départ de Karim Benzema du Real Madrid : découvrez les cinq moments forts de l'attaquant avec les Merengues

En quatorze saisons au Real Madrid, Karim Benzema, dont le départ a été annoncé dimanche, a eu un parcours jalonné de buts mémorables, de succès sportifs et de hauts faits. Voici les cinq temps forts de sa carrière madrilène :

Son transfert et sa présentation au Bernabéu

Le 9 juillet 2009, Benzema, 21 ans, est présenté au stade Santiago-Bernabéu devant 15.000 supporters, huit ans exactement après la présentation de Zinédine Zidane. "Je suis très content de jouer dans le même club que mes idoles Zidane et (le Brésilien) Ronaldo", dit le Lyonnais qui vient de quitter son club formateur et sa ville natale et conclut par un "Hala Madrid !".

Le même été, Florentino Perez, redevenu président, attirera Cristiano Ronaldo, Kaka et Xabi Alonso. C'est le début de l'aventure de "Benz" en Espagne.

Son but à Gerland contre Lyon

Le 22 février 2011 à Lyon, le Real croise l'OL mais Benzema n'est pas titulaire à l'aller. Il entre à l'heure de jeu et marque son 100e but chez les professionnels, devant sa famille et ses proches. Le match se termine sur un score nul (1-1). Au retour, Benzema marquera le deuxième but merengue (3-0) et sortira à la 85e, sous l'ovation du Bernabéu.

Pourtant sous José Mourinho, arrivée en 2010, les débuts ont été difficiles. Le Portugais l'a d'abord relégué en bout de banc, derrière Gonzalo Higuain et Angel di Maria. Puis début 2011, l'attaquant a gagné du temps de jeu à la suite de la hernie discale d'Higuain.

Le triplé en Ligue des champions

Le 26 mai 2018, à Kiev face à Liverpool, Benzema devient le premier Français à marquer en finale de Ligue des champions depuis Zidane en 2002. Après une entame accrochée, à la 51e minute, Benzema a jailli pour contrer une relance à la main catastrophique de Loris Karius et ouvrir la marque.

Avec "Zizou" comme entraîneur, la "Maison blanche" remporte le match 3-1 et sa troisième Ligue des champions d'affilée après 2016 et 2017. Pour Benzema, c'est la quatrième, avec "la Decima" gagnée sous Carlo Ancelotti en 2014. Il devient le Français le plus titré en C1, avec son coéquipier Raphaël Varane.

L'épopée 2022

Le 28 mai 2022, au Stade de France, Benzema remporte sa cinquième Ligue des champions. Il n'est plus qu'à un titre continental de la légende merengue Paco Gento. Depuis le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, "KB9" est devenu le patron de l'attaque merengue. Il marque plus de buts et finira même par hériter du brassard de capitaine en 2021, après le départ de Sergio Ramos à Paris.

Ses performances époustouflantes poussent Didier Deschamps à le rappeler en équipe de France pour l'Euro-2020 (repoussé à 2021), après cinq ans de mise au ban liée à l'affaire de la sextape. Benzema brille pendant cette campagne de Ligue des champions où Madrid enchaîne les matches épiques. En huitième de finale retour, il claque un triplé contre le PSG. En quarts contre Chelsea, un triplé à l'aller et le but de la qualification au retour, en prolongation. En demi-finale contre Manchester City, un doublé à l'aller et le pénalty de la qualification pour la finale en prolongation au retour.

Le Ballon d'Or

Le 17 octobre 2022, à presque 35 ans, Benzema est le cinquième Français Ballon d'Or, la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Meilleur joueur de la meilleure équipe d'Europe, champion d'Espagne et d'Europe, meilleur buteur de Liga, du Real, de Ligue des champions et de l'équipe de France lors de la saison, Karim Benzema est sur un nuage. Avec 47 buts et 14 passes décisives en 2021-2022, il a conclu la meilleure saison statistique de sa carrière.

Le 10 août 2022, il double Raul et devient le deuxième meilleur buteur de l'histoire du Real derrière Cristiano Ronaldo (450 buts), totalisant 354 buts.