Déjà 28 candidats déclarés, nouveau logo, nouveau directeur, tout savoir du Vendée Globe 2024

À un an et demi du départ, 28 marins ont finalisé leur dossier de candidature en vue de l'édition 2024/2025 du Vendée Globe, ont annoncé lundi les organisateurs lors d'une conférence de presse à La-Roche-Sur-Yon (Vendée). Parmi les prétendants au départ du célèbre tour du monde en solitaire, le dernier vainqueur Yannick Bestaven, le "roi" Jean Le Cam, mais aussi Thomas Ruyant et Charlie Dalin, respectivement 1er et 2e de la dernière Route du Rhum en Imoca.

Les candidats ont jusqu'au 2 octobre 2023 pour se déclarer officiellement. Si le nombre de dossiers déposés est supérieur à 40, les marins ayant accumulé le plus de milles nautiques sur les courses qualificatives décrocheront leur sésame. "Je souhaite vraiment que nous puissions respecter ce classement", a expliqué lundi le président du Vendée Globe Alain Leboeuf. Seule exception faite à cette règle, les 13 premiers bateaux neufs inscrits sont garantis d'être sur la ligne, ainsi qu'une invitation délivrée par l'organisation.

Clarisse Crémer absente

La navigatrice Clarisse Crémer, débarquée en février par Banque Populaire en raison, selon elle, de sa maternité, est absente de la liste des futurs partants potentiels. "Si toutefois, il y avait effectivement quelqu'un à repêcher pour des raisons qui soient suffisantes, je le dis à Clarisse, la maternité peut effectivement être une raison qui permettrait de reconnaître qu'il y a eu quelques milles qui n'ont pas pu être parcourus pendant la phase de grossesse", a estimé M. Leboeuf.

La femme la plus rapide de l'histoire du Vendée Globe (87 jours 2 heures 24 minutes et 25 secondes en 2020/2021) n'a pas pris la parole depuis l'annonce de la fin de son partenariat avec Banque Populaire, mais "elle n'a pas tiré un trait définitif sur son projet d'être au départ" de la prochaine édition, selon une source proche du dossier. Le dixième Vendée Globe s'élancera des Sables d'Olonne le 10 novembre 2024. A ce stade, trois des 28 candidats déclarés sont des femmes.