Défaite du PSG face à Chelsea : à Paris, la frustration des supporters après une saison de haut vol

Le PSG s'est incliné ce dimanche soir face à Chelsea 3-0, lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Une défaite qui brise les supporters, mais qui ne ternit pas pour autant la folle saison qu'a vécue le club parisien.



La défaite est sèche et nette. Face à Chelsea, le PSG s'est incliné 3-0 en finale de la Coupe du monde des clubs. Les Parisiens ont plié face à un adversaire qu'ils ne pensaient pas aussi dominateur. Un match frustrant pour les joueurs, comme pour les supporters du PSG.

Alors dimanche soir, dans les bars, de nombreux supporters du Paris Saint-Germain préféraient quitter les lieux plutôt que de regarder jusqu'au bout la défaite de leur équipe. "Il reste cinq minutes, ça ne sert à rien de rester plus longtemps", confie un supporter au micro d'Europe 1. Les visages sont fermés, personne ne s'attendait à une telle déroute.

Une défaite qui n'entache pas une saison historique

"C'est une petite désillusion, je pense que ce n'était pas la coupe la plus importante de cette année. Après je pense qu'ils n'étaient plus dedans et c'était trop dur pour eux aujourd'hui", poursuit-il.

Mais, même avec ce revers 3 à 0, pour certains fans de Paris, cette débâcle ne gâche en rien la saison exceptionnelle du club de la capitale. "Ça ne pourra pas remettre en question ni le ballon d'or de Dembélé, ni remettre en question la saison phénoménale du PSG. C'est la plus grande saison de l'histoire du club", insiste un Parisien.

"Donc moi je tiens quand même à féliciter Chelsea et surtout à féliciter les joueurs du Paris Saint-Germain sur cette saison", conclut-il.