PSG/14-Juillet : «176 personnes ont été arrêtées dans la région parisienne» cette nuit, détaille Laurent Nuñez

Le préfet de police de Paris Laurent Nuñez était l'invité de La Grande interview Europe 1-CNews ce lundi matin. Au micro de Thomas Bonnet, il est revenu sur les débordements lors de la soirée du 13 juillet 2025, marquée par la défaite du PSG et les premières célébrations du 14-Juillet.



Les premières célébrations du 14-Juillet ont eu lieu ce dimanche soir. Comme chaque année, plusieurs dizaines de villes ont pris un peu d'avance, en célébrant la fête nationale dès le 13 juillet, à travers de nombreuses activités, avec notamment au programme le traditionnel feux d'artifice.

"Il y a eu une activité très soutenue"

Mais l'événement est désormais accompagné de violences et d'affrontements avec les forces de l'ordre. D'autant, qu'en parallèle, la défaite du PSG en Coupe du monde des clubs a ajouté des tensions avec les forces mobilisées sur le terrain.

Invité ce lundi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, le préfet de police Laurent Nuñez, fait état de plus d'une centaine d'interpellations au cours de la nuit. "On recense ce matin pour toute l'agglomération parisienne 176 interpellations. C'était 156 à la même periode l'année dernière. Donc, on peut le dire, il y a eu une activité très soutenue", conclut-il.

Des violences urbaines "au rendez-vous"

S'il n'y a pas eu d'épisode de violences marquant, à l'exception de l'incendie par propagation d'un gymnase note-t-il, "il y a eu des interpellations systématiques qui ont permis de contenir les violences urbaines. Mais ces dernières étaient bien au rendez-vous, je tiens à le dire", insiste Laurent Nuñez.

"En tant que préfet de police, je ne parlerai pas d'une nuit calme. C'est une nuit qui a été très active au cours de laquelle les policiers de la préfecture de police, les gendarmes mobiles, etc, se sont beaucoup engagés", conclut-il.